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茅台買庫藏股 捍衛股價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸A股股王貴州茅台公告，擬以自有資金不低於人民幣30億元且不超過60億元（約新台幣128億元至257億元）回購公司股份。

這是貴州茅台上市23年以來首次實施註銷式回購，也是大陸近年上市酒企最大手筆的回購額度。分析認為茅台正式開啟股價保衛戰。

自5月以來茅台股價震蕩下跌，在中秋節後首個交易日（9月18日）失守人民幣1,300元大關，跌至近兩年低位，年初至今市值蒸發人民幣5,804億元。觸發了「茅台信仰」危機。

截至20日，貴州茅台收盤價為每股人民幣1,263元，市值為人民幣1.59兆元。

對於茅台股價下跌，時代財經報導，香頌資本執行董事沈萌分析，一方面是因投資者對A股缺乏信心，另一方面是當前環境下，茅台酒的金融屬性大大縮減，同時未來的需求成長又受限，投資者對貴州茅台的估值邏輯發生了變化。

貴州茅台公告稱，回購價格上限為每股人民幣1,796元，回購股份數佔公司總股本比例為0.1330%至0.2660%。且回購股份將用於註銷並減少公司註冊資本，該舉旨在維護公司及廣大投資者的利益，增強投資信心。

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