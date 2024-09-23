大陸房企突圍 逆勢投資

大陸房市低迷，但仍有房企漲價、投資等逆勢操作引起外界關注。民營房企嘉禾興地產近期突發公告，宣布調高旗下所有在售項目的房源單價。

此外，大陸知名找房平台貝殼逆勢投入近人民幣11億元（約新台幣49億元）進軍房地產開發，擬自主操盤打造高品質住宅項目。

中國基金報引述網路截圖稱，嘉禾興地產於20日稱，綜合考慮當前成都房地產市場動態及開發建設成本等因素，決定自10月1日起，對旗下「嘉禾華府」、「嘉禾濱湖頌」、「金沙壹品」、「鑫宸壹品」與「嘉禾宸府」等所有在售項目房源單價上調2%。

公開資料顯示，嘉禾興地產是以金融、建築、城市運營、房地產開發為主導的綜合性企業，目前已開發十餘個優質地產項目。嘉禾興地產在2023年拿地面積為民企第一名，拿地金額位居民企第三，成為2023年成都土拍巨頭「黑馬」。

外界熱議嘉禾興地產作為是否代表房市有變化，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，「部分企業進行漲價，可能是前期的優惠力度比較大，出於成本的考慮開始調整回來。」。

另一方面，嚴躍進稱，這也可能是房企營銷手段，通過漲價公告，促使原本還在觀望的潛在購房者加快作出決定。但因現在房屋供給多，會面臨流失客戶的風險。

與市場逆風而行還有貝殼，旗下貝好家（成都）置業有限公司成功競得成都錦江區金融城三期 H12 地塊，成交總價人民幣10.76億元，溢價率42%。

澎湃新聞報導，該項目初步定位是高端產品，預計全流程由貝好家團隊自主操盤，從拿地、定位、設計、營銷等各環節都將體現貝好家的 C2M（從消費者到製造者）理念。

大陸國家統計局最新數據顯示，今年8月一線城市新房銷售價格月減0.3%，二、三線城市新房價格分別月減0.7%和0.8%。

前八個月，大陸房地產開發投資額年減10.2%；其中，住宅投資額年減10.5%。不論價格、投資皆呈現下行趨勢。