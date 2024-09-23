聽新聞
0:00 / 0:00

大陸房企突圍 逆勢投資

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸房市低迷，但仍有房企漲價、投資等逆勢操作引起外界關注。民營房企嘉禾興地產近期突發公告，宣布調高旗下所有在售項目的房源單價。

此外，大陸知名找房平台貝殼逆勢投入近人民幣11億元（約新台幣49億元）進軍房地產開發，擬自主操盤打造高品質住宅項目。

中國基金報引述網路截圖稱，嘉禾興地產於20日稱，綜合考慮當前成都房地產市場動態及開發建設成本等因素，決定自10月1日起，對旗下「嘉禾華府」、「嘉禾濱湖頌」、「金沙壹品」、「鑫宸壹品」與「嘉禾宸府」等所有在售項目房源單價上調2%。

公開資料顯示，嘉禾興地產是以金融、建築、城市運營、房地產開發為主導的綜合性企業，目前已開發十餘個優質地產項目。嘉禾興地產在2023年拿地面積為民企第一名，拿地金額位居民企第三，成為2023年成都土拍巨頭「黑馬」。

外界熱議嘉禾興地產作為是否代表房市有變化，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，「部分企業進行漲價，可能是前期的優惠力度比較大，出於成本的考慮開始調整回來。」。

另一方面，嚴躍進稱，這也可能是房企營銷手段，通過漲價公告，促使原本還在觀望的潛在購房者加快作出決定。但因現在房屋供給多，會面臨流失客戶的風險。

與市場逆風而行還有貝殼，旗下貝好家（成都）置業有限公司成功競得成都錦江區金融城三期 H12 地塊，成交總價人民幣10.76億元，溢價率42%。

澎湃新聞報導，該項目初步定位是高端產品，預計全流程由貝好家團隊自主操盤，從拿地、定位、設計、營銷等各環節都將體現貝好家的 C2M（從消費者到製造者）理念。

大陸國家統計局最新數據顯示，今年8月一線城市新房銷售價格月減0.3%，二、三線城市新房價格分別月減0.7%和0.8%。

前八個月，大陸房地產開發投資額年減10.2%；其中，住宅投資額年減10.5%。不論價格、投資皆呈現下行趨勢。

人民幣 房地產 漲價

延伸閱讀

一人被堵變百人鬥毆 砸信號彈、扔單車…中超球迷鄭州街頭大亂鬥

NBA／柯瑞造訪成都打麻將吃火鍋 西安站直接取消引熱議

成都兩岸創業園 邀台青扎根

「我是成都人」惹議 藍委聲援林依晨：以我的認同為榮

相關新聞

大陸公募基金引爆清盤潮 今年來共201檔退場

受到A股市場低迷、投資者避險情緒升溫影響，大陸在8月就有41檔基金退場，創下自2018年10月近六年來單月最高，累計今年...

螞蟻集團 全球攻城掠地

大陸阿里巴巴旗下的螞蟻集團積極布局海外金融業務，知情人士透露，螞蟻集團透過貸款再融資已籌集65億美元（約新台幣2,080...

金九褪色 秋節檔大陸房市買氣冷

大陸房地產市場持續低迷，大陸房市一直有「金九銀十」的說法，然而，剛過去的中秋假期（15至17日）卻出現「看的多買的少」的...

陸中小銀 再降存款利率

大陸多家中小銀行包括南寧武鳴漓江村鎮銀行、隆德六盤山村鎮銀行及新疆銀行等近日密集發布公告，宣布將調降存款利率。業內人士分...

茅台買庫藏股 捍衛股價

大陸A股股王貴州茅台公告，擬以自有資金不低於人民幣30億元且不超過60億元（約新台幣128億元至...

Adidas 八成中國製造

全球知名運動品牌愛迪達（Adidas）執行長古爾登（Bjørn Gulden）赴上海訪問時透露，目前Adidas在中國市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。