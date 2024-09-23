金九褪色 秋節檔大陸房市買氣冷

大陸房地產市場持續低迷，大陸房市一直有「金九銀十」的說法，然而，剛過去的中秋假期（15至17日）卻出現「看的多買的少」的情形。中指研究院的數據顯示，中秋期間，大陸25個代表城市的新房日均銷售面積較去年假期大減約29%。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉表示，今年房地產開發商在「金九」期間推盤供應積極性不高，背後的主因在手頭的待售房源較多，還有去化率整體也較低，去化周期較長。若開發商仍然繼續推新盤，銷售不暢的情況下，只會導致市場預期更差，且會拉長開發商資金回款的周期。

證券時報指出，一名在深圳從事多年新房銷售的李經理表示，最近接觸的幾波客戶，都是看三四遍才決定買房。哪怕這陣子剛好進入銷售旺季，「但也是看的多買的少」。他稱，現在新房成交周期拉長，買家的顧慮還是很多，市場還需要更多政策托舉「金九」。

所謂的「金九銀十」，意即每年9月、10月，是大陸消費旺季與房地產最佳銷售時期，因此有此一說法。

中國商報引述北京市豐台區的一名鏈家工作人員周洪洋稱，「剛過去的中秋假期，我所在的片區鮮有房屋成交。」周洪洋從事房地產經紀業務近十年，趕上此前房市的「金九銀十」和假期「小高峰」。在他看來，這兩年北京樓市已無「金九銀十」概念。今年中秋，其所在門市較為冷清。

周洪洋表示，今年中秋假期來門市看房的消費者很少，房屋成交更少。他所在的大區也鮮有成交。

中指研究院的數據顯示，今年中秋假期（15至17日），大陸25個代表城市新房日均銷售面積較2023年假期下降約29%。