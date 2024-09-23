大陸公募基金引爆清盤潮 今年來共201檔退場

受到A股市場低迷、投資者避險情緒升溫影響，大陸在8月就有41檔基金退場，創下自2018年10月近六年來單月最高，累計今年以來大陸市場已有201檔基金清盤，為近年來同期新高數據。

清盤意味著基金將會賣出其所有資產，並將資金按照比率返還投資者，通常情況下投資本金損失不可避免，在低迷的熊市中可能進一步加大賣壓，令市況承壓下跌。

根據中國大陸法規，如果連續20個工作日出現基金持有人數量不滿200人，或基金資產淨值低於人民幣5,000萬元（約新台幣2.2億元），便有可能步入清盤程序。

值得注意的是，9月以來，已有22檔公募產品清盤；另有超過70檔基金徘徊在清盤邊緣，顯示基金大面積清盤狀況仍是進行式。

大陸市場基金狀況 圖／經濟日報提供

數據顯示，截至19日，市場上的發起式基金共有2,068檔，規模不足人民幣2億元的有1,066檔，占比過半。全市場有1,654檔基金的資產淨值低於人民幣5,000萬元，占比達到13.6%。

經濟觀察報引述Wind數據顯示，截至19日已有201檔基金清盤，超過去年同期的194檔。同時，基金清盤數量自4月以來呈現逐月遞增的態勢，4月、5月清盤基金數量分別僅有13檔、18檔，但至8月就達到41檔之多，創下了近六年來的單月新高。

對於基金清盤數量不斷增加之因，前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，主要和當前低迷的市場行情有關。

他表示，「在市場下跌過程中，很多基金淨值也出現了下跌，引發投資者贖回，進而導致一些基金的規模遠低於人民幣5,000萬元。同時，由於基金維持的成本很高，所以出現很多基金清盤的現象。」

排排網財富公募產品經理朱潤康指出，在市場環境波動下，基金公司可能會對自身的產品進行策略調整，也是導致基金清盤的一個原因。此外，監管機構對基金運作提出了更高的要求，也促使基金公司對產品進行優化和清理。

面對大陸基金清盤潮，有觀點認為基金清盤常態化將是行業走向高質量發展的重要一步，也是對基金管理人和投資者的考驗。反而迫使基金公司重新審視布局。