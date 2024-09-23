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陸中小銀 再降存款利率

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸多家中小銀行包括南寧武鳴漓江村鎮銀行、隆德六盤山村鎮銀行及新疆銀行等近日密集發布公告，宣布將調降存款利率。業內人士分析，這是7月25日銀行新一輪存款降息的延續。在銀行貸款利率下行背景下，未來存款利率仍有下調空間。

中國證券報指出，上述多家中小銀行近日宣布下調人民幣存款掛牌利率，部分銀行調降幅度達到40個基點。近半年來大陸多家銀行下調存款利率頻率加快。其中南寧武鳴漓江村鎮本次利率下修於21日執行，距離該行上次調整存款利率才過了一個月。

新疆銀行先前發布公告稱，自9月21日起該行將調整人民幣存款掛牌利率。

調整後，該行一年期、二年期、三年期、五年期個人整存整取定期存款利率分別為1.95%、2.05%、2.25%、2.25%，相較於此前，利率分別下降30個基點、40個基點、35個基點、35個基點。

事實上，這也是新疆銀行自7月26日調降存款利率後，半年內第二次調降利率。

人民幣 新疆

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