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Adidas 八成中國製造

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

全球知名運動品牌愛迪達（Adidas）執行長古爾登（Bjørn Gulden）赴上海訪問時透露，目前Adidas在中國市場銷售的產品有超過八成是「中國製造」，愛迪達對中國市場及體育產業發展充滿信心。

至於未來愛迪達開店計畫，古爾登坦言，未來愛迪達在中國想要開更大的門市，以此更好地展示所有品類。此外還計劃在一線城市外的其他城市開設「未來無界概念店」，希望以不同方式或門市模式，更好滿足中國消費者的需求，以擴大市占率。

澎湃新聞報導，古爾登表示，對大中華區團隊非常滿意，「中國本土趨勢需要密切追隨，設計出適合中國本土消費者的產品。這也是為什麼愛迪達大中華區管理層以及團隊可得到總部很大的授權，希望他們做出適應中國本土市場的決定並得到全球總部的支持。」

古爾登亦稱，愛迪達將中國作為一個創新的平台，全球有許多創新產品在中國首發，這也展現了中國市場的重要性。「中國製造的產品占比已超八成。」據悉，截至今年9月底，愛迪達在中國新開店近300家。

團隊 愛迪達 消費者

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