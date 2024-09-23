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螞蟻集團 全球攻城掠地

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴旗下的金融科技巨頭螞蟻集團透過貸款已籌集65億美元貸款。（路透）
阿里巴巴旗下的金融科技巨頭螞蟻集團透過貸款已籌集65億美元貸款。（路透）

大陸阿里巴巴旗下的螞蟻集團積極布局海外金融業務，知情人士透露，螞蟻集團透過貸款再融資已籌集65億美元（約新台幣2,080億元），用以擴大其全球業務，並降低大陸內需不振的衝擊。

彭博報導，知情人士表示，這筆三年期貸款分為兩部分，50億美元用於支付寶香港控股公司（Alipay Hong Kong Holding Ltd.）的循環信貸，15億美元用於螞蟻國際境外公司Advanced New Technologies Singapore的循環信貸。

報導指出，螞蟻近年為降低大陸境內市場成長放緩的影響，一直在擴大全球業務。今年3月，該公司為其國際、數據庫和數字技術業務設立獨立董事會，為未來的分拆打下基礎。同時，螞蟻還在東南亞建立Alipay+（支付寶+）國際支付網絡，並推出一系列人工智慧的服務。截至目前，螞蟻集團尚未針對上述消息作出任何回覆。

據彭博此前彙編的數據顯示，支付寶在2022年獲得65億美元的信貸額度。該融資分為兩部分，35億美元、為期兩年的部分，將於今年11月到期，另外30億美元的部分，將於2027年11月到期。

鳳凰網財經近期曾表示，螞蟻集團在2020年招股說明書中表示，該公司於2019年獲得約55億美元的不受限制且未使用的銀團信貸額度。

彭博情報分析師Francis Chan和Sharnie Wong於9月9日報告中寫道，該集團的新措施可能會使其收入回到2022年預估的人民幣300億至310億元的水準，且報告預測螞蟻今明兩年的盈利增長將回升至兩位數。

紐約時報中文網2020年曾指，大陸當局當年突然叫停螞蟻集團的首次公開發行 (IPO)，迫使公司徹底改革其商業模式，以符合金融監管規定。據悉，原本有望成為全球規模最大的首次公開募股，投資者來自多個大洲，募集資金至少340億美元。

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力擴全球業務 螞蟻集團籌集65億美元貸款再融資

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