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陸車銷俄 金額創高

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中俄貿易緊密度持續加大，據大陸海關的數據統計，今年8月，大陸出口汽車到俄羅斯的總金額打破紀錄，達到16億美元（約新台幣512億元），而俄羅斯市場在大陸汽車出口結構中的占比增至19.1%，也是歷來次高紀錄。同時，俄羅斯汽車市場8月銷售數據顯示，在其8月汽車品牌銷售榜中，大陸汽車品牌在前十名中占據九個席位。(新華社)
中俄貿易緊密度持續加大，據大陸海關的數據統計，今年8月，大陸出口汽車到俄羅斯的總金額打破紀錄，達到16億美元（約新台幣512億元），而俄羅斯市場在大陸汽車出口結構中的占比增至19.1%，也是歷來次高紀錄。同時，俄羅斯汽車市場8月銷售數據顯示，在其8月汽車品牌銷售榜中，大陸汽車品牌在前十名中占據九個席位。(新華社)

中俄貿易緊密度持續加大，據大陸海關的數據統計，今年8月，大陸出口汽車到俄羅斯的總金額打破紀錄，達到16億美元（約新台幣512億元），而俄羅斯市場在大陸汽車出口結構中的占比增至19.1%，也是歷來次高紀錄。同時，俄羅斯汽車市場8月銷售數據顯示，在其8月汽車品牌銷售榜中，大陸汽車品牌在前十名中占據九個席位。

據俄羅斯衛星通訊社報導，2024年8月，俄羅斯對大陸汽車的進口額月增26%，年增50%，達到16億美元的歷史新高。

大陸海關數據顯示，俄羅斯市場在大陸汽車出口結構中的占比增至19.1%，這是歷史上的第二高紀錄，僅次於今年6月的20.3%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

同時，這一占比較7月增加2.7個百分點，年比增加1.7個百分點。今年前八個月，大陸的企業向俄羅斯市場供應總價值91.5億美元的轎車，而去年同期出口額則為68億美元。

此外，今年1月至8月，大陸對世界其他國家的汽車出口額增長25%，達到592億美元。

大陸汽車資訊網站易車網近期曾指出，俄羅斯汽車市場8月銷售公布，在8月汽車品牌銷售榜中，大陸國產車在前十名中獨占九席。分析認為，此數據預示著大陸汽車在俄羅斯市場崛起，且另方面也說明，西方「制裁」讓俄羅斯競爭力空前低落。

上述榜單顯示，俄羅斯本土品牌「拉達」以3萬8,564輛銷量位居榜首，較去年同期成長了34.4%，市占率26%。

然而，在拉達之後，第二至九名無一例外全部都是大陸品牌，其中包括哈弗、奇瑞、吉利、長安等大陸國產車企紛紛躋身前十名，同時，單月銷量均突破1萬輛大關。

在俄羅斯的大陸國產車中，奇瑞在俄羅斯市場的表現特別搶眼。除母品牌奇瑞外，其旗下四個子品牌也紛紛上榜，占據前十名中五個席位。

實際上，過去半年間，俄國一直是大陸汽車品牌進口主要購買力，數據顯示，今年前六月，大陸汽車累計出口量高達293萬輛，年增25%，這一增速遠超過全球平均水準。另外，今年上半年，大陸汽車出口達552億美元，刷新歷史記錄，年增18.9%。

俄羅斯 品牌 海關

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