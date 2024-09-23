聽新聞
0:00 / 0:00

台灣茶農到廣東韶關 推動山村經濟

聯合報／ 蕭淨淳／綜合報導
廣東台商謝雲鵬（右）分享他在韶關樂昌的種茶故事。圖／台商優市網
廣東台商謝雲鵬（右）分享他在韶關樂昌的種茶故事。圖／台商優市網

「因為愛喝茶，所以年輕的時候在阿里山花了三年學做茶，後來種茶也就成為我的愛好。」韶關市興運美人茶業有限公司的總經理謝雲鵬來自台灣桃園，在廣東韶關度過將近十年時間，從賣茶和發揚茶文化開始，一步步開啟了他的漫漫茶之路。

謝雲鵬於2015年來到廣東韶關，獨自一人踏入樂昌小山村，「之所以選擇在樂昌種茶，是因為當地的品種極為出色，我喝到之後驚為天人，有很濃厚的蘭花香，大概是我喝過的茶葉裡面回甘最好的。」

謝雲鵬毅然決然地將台灣茶葉帶進小山村，他介紹道，在樂昌種植的品種有阿里山烏龍茶、青心大冇以及四季春，其中，青心大冇是主要用於製作台灣東方美人茶的茶種之一，由於當地高山環境得天獨厚，製作出的茶葉香氣會特別濃郁，「除了我自己擅長做茶以外，今年還特別請了台灣的陳師傅來到韶關，他在台灣曾得過兩屆製茶大賽的冠軍。」謝雲鵬也表示，希望把茶葉做到最好，可以遠銷到海外去。

「韶關的氣候和我的故鄉桃園很像，」謝雲鵬指出，韶關夏天稍熱、冬天稍冷，相似的氣候條件也是他選擇在樂昌種茶的原因之一，而且五山還有天然山泉水，透過大山一層層的過濾而來，可以直接生飲。

「這條茶之路漫長而遙遠，但有了他們，我不再孤獨了。」謝雲鵬表示，感謝股東們的鼎力相助，他們成為了他這十幾年來茶之路的堅強後盾，讓那些看似遙不可及的事情變得不再那麼艱難。同時，他也感謝樂昌的村民們，「每個村民其實都上年紀了，他們在家中並沒有工作，我們為他們提供經濟支撐，讓他們能夠安居樂業、生活有了保障。」

謝雲鵬提到，他們也希望能憑藉自己的力量，推動小山村的經濟發展，讓在外工作的年輕人回到韶關樂昌，為鄉村振興貢獻力量，共同建設一個美麗的新家園。

廣東 經濟發展 茶葉

延伸閱讀

玩樂阿里山 阿管處官網「台灣好行公車動態」上線

高雄山茶獲日本大獎！六龜社區提升製茶技術成功轉型

嘉義地區最強景點825萬遊客 超越阿里山、蘭潭

讓世界看到台灣 花蓮茶農綠茶大賽、英國美食賞屢獲獎

相關新聞

台灣茶農到廣東韶關 推動山村經濟

「因為愛喝茶，所以年輕的時候在阿里山花了三年學做茶，後來種茶也就成為我的愛好。」韶關市興運美人茶業有限公司的總經理謝雲鵬...

京港洽談會 發布169招商引資項目

9月21日，以「優勢互補 協同開放 共促京津冀與粵港澳產業鏈供應鏈國際化發展」為主題的京港洽談會區域戰略對接專題推介活動...

響應「過緊日子」號召？路透揭大陸民生銀行北京員工降薪 最高竟達50%

中國政府號召「過緊日子」之際，兩名知情人士向路透社透露，中國民生銀行北京分行員工減薪，最高多達50%

赴上海訪問！愛迪達執行長透露：逾8成產品是「中國製造」

全球知名運動品牌愛迪達（Adidas）執行長古爾登（Bjørn Gulden）近日赴上海訪問時透露，目前Adidas在中...

第一屆海峽兩岸工程師論壇 21日福州舉行

為推動兩岸工程技術新成果應用、工程師融合發展，協助兩岸融合發展示範區建設，2024第一屆海峽兩岸工程師論壇21日在福州舉...

「金九」褪色？大陸房市中秋看多買少 新房銷售大跌29%

大陸房地產市場持續低迷，中國商報指出，大陸房市一直有「金九銀十」的說法，然而，剛過去的中秋假期（15至17日）卻出現「看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。