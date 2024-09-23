台灣茶農到廣東韶關 推動山村經濟

「因為愛喝茶，所以年輕的時候在阿里山花了三年學做茶，後來種茶也就成為我的愛好。」韶關市興運美人茶業有限公司的總經理謝雲鵬來自台灣桃園，在廣東韶關度過將近十年時間，從賣茶和發揚茶文化開始，一步步開啟了他的漫漫茶之路。

謝雲鵬於2015年來到廣東韶關，獨自一人踏入樂昌小山村，「之所以選擇在樂昌種茶，是因為當地的品種極為出色，我喝到之後驚為天人，有很濃厚的蘭花香，大概是我喝過的茶葉裡面回甘最好的。」

謝雲鵬毅然決然地將台灣茶葉帶進小山村，他介紹道，在樂昌種植的品種有阿里山烏龍茶、青心大冇以及四季春，其中，青心大冇是主要用於製作台灣東方美人茶的茶種之一，由於當地高山環境得天獨厚，製作出的茶葉香氣會特別濃郁，「除了我自己擅長做茶以外，今年還特別請了台灣的陳師傅來到韶關，他在台灣曾得過兩屆製茶大賽的冠軍。」謝雲鵬也表示，希望把茶葉做到最好，可以遠銷到海外去。

「韶關的氣候和我的故鄉桃園很像，」謝雲鵬指出，韶關夏天稍熱、冬天稍冷，相似的氣候條件也是他選擇在樂昌種茶的原因之一，而且五山還有天然山泉水，透過大山一層層的過濾而來，可以直接生飲。

「這條茶之路漫長而遙遠，但有了他們，我不再孤獨了。」謝雲鵬表示，感謝股東們的鼎力相助，他們成為了他這十幾年來茶之路的堅強後盾，讓那些看似遙不可及的事情變得不再那麼艱難。同時，他也感謝樂昌的村民們，「每個村民其實都上年紀了，他們在家中並沒有工作，我們為他們提供經濟支撐，讓他們能夠安居樂業、生活有了保障。」

謝雲鵬提到，他們也希望能憑藉自己的力量，推動小山村的經濟發展，讓在外工作的年輕人回到韶關樂昌，為鄉村振興貢獻力量，共同建設一個美麗的新家園。