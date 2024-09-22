響應「過緊日子」號召？路透揭大陸民生銀行北京員工降薪 最高竟達50%

中國政府號召「過緊日子」之際，兩名知情人士向路透社透露，中國民生銀行北京分行員工減薪，最高多達50%。

路透社20日發自北京的報導說，民生銀行還停止支付北京分行一些工作相關費用和其他福利。北京分行是民生銀行最大的分行，員工超過4000人。

兩名要求匿名的知情人士說，這些措施已在北京分行全面實施，但不清楚民生銀行是否會在其他分行採取相同措施。

這次降薪幅度最高達50%，是近年來中國大型商業銀行降薪幅度最大的一次。

民生銀行和中國銀行業的監管機構國家金融監督管理總局，尚未立即回應路透社的置評請求。

據BBC中文，中國經濟放緩、復甦無力之際，官方去年喊出「過緊日子」的口號，以緩解財政收入捉襟見肘的窘困局面；各地政府響應「過緊日子」的號召，而公務員首當其衝，去年就開始降薪。

與此同時，報導說，中國的金融機構也已實施多項措施，包括削減薪資和獎金，並要求員工不能穿著昂貴服飾上班。

路透社7月曾報導，中國四大銀行之一的建設銀行已要求其總部員工至少減薪10%。

路透社9月稍早時還曾披露，10大基金經理公司之一的中國招商基金管理公司要求高級管理人員，退還過去5年內超過新上限的薪酬。

民生銀行減薪也反映了銀行對盈利能力的擔憂。中國經濟陷入房地產持續危機且瀕臨通縮之際，中國的貸款機構面臨降低貸款成本的壓力。

官方數據顯示，截至6月底，中國銀行的淨利息利差為1.54%，創歷史新低。

民生銀行成立於1996年，是中國第一家私營控股商業銀行，中國持續的房地產危機使其受到重創。截至去年底，銀行總資產為7.7兆元，在中國約4600家銀行中排名第11。

民生銀行是中國恆大集團的主要債權人，而恆大集團處在中國國內房地產行業危機中心。

今年上半年，民生銀行的淨利潤年減5.5%；房地產貸款不良貸款比率今年上半年為5.29%，高於去年的4.92%。