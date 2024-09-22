赴上海訪問！愛迪達執行長透露：逾8成產品是「中國製造」

全球知名運動品牌愛迪達（Adidas）執行長古爾登（Bjørn Gulden）近日赴上海訪問時透露，目前Adidas在中國市場銷售的產品有超過八成是「中國製造」，愛迪達對中國市場及體育產業發展充滿信心。

據澎湃新聞報導，第36次上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC）22日於上海北外灘世界會客廳舉行，愛迪達是首個受邀參加的運動產業跨國公司。

古爾登表示，對大中華區團隊非常滿意，「中國本土趨勢需要密切追隨，設計出適合中國本土消費者的產品。這也是為什麼愛迪達大中華區管理層以及團隊可得到總部很大的授權，希望他們做出適應中國本土市場的決定並得到全球總部的支持。」

談到本土化，愛迪達大中華區董事總經理蕭家樂指出，愛迪達在中國的本土化，不僅是與供應鏈有更緊密的合作，且也和許多中國本土的年輕設計師有著眾多的創意合作。

古爾登亦稱，愛迪達將中國作為一個創新的平台，全球有許多創新產品在中國首發，這也展現了中國市場的重要性。「中國製造的產品占比已超八成。」據悉，截至今年9月底，愛迪達在中國新開店近300家。

古爾登進一步表示，在全球市場中，中國市場的單一門市和其他國家的運動品牌綜合門市相比，對消費者有更快的反應速度，據消費者的需求去補充產品，可實現更小的庫存、更少的降價、打折，「過去的12個月，我們取得了長足的進步，但現在市場上有太多的產品、太多的折扣。我們所有人都需要進步，也相信我們在未來可以實現進步。」

至於未來愛迪達開店計劃，古爾登坦言，未來愛迪達在中國想要開更大的門市，以此更好地展示所有品類。此外，還計劃在一線城市外的其他城市開設「未來無界概念店」，希望以不同方式或門市模式，更好滿足中國消費者的需求，以擴大市占率。

古爾登稱，過去幾年愛迪達確實面臨一些困難和問題，但過去四、五季已重新調整戰略焦點。愛迪達需要全球願景，但要立足和依靠本土市場。在阿迪達斯的基因中，「運動時尚」和「運動表現」並重，相信未來會繼續在這兩方面取得成功。

此外，古爾登說，「中國過去是製造業的中心，現在不斷成為一個更大的市場，中國是愛迪達最為重要的戰略市場之一，今年是愛迪達品牌創立的75周年，也是其深耕中國市場的27年，愛迪達對中國市場、中國體育產業的發展充滿信心。」

據悉，愛迪達今年半年報上調全年業績指引，預估今年營收將以高個位數的速度增長，此前預計為中高個位數增長。