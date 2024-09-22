第一屆海峽兩岸工程師論壇 21日福州舉行

為推動兩岸工程技術新成果應用、工程師融合發展，協助兩岸融合發展示範區建設，2024第一屆海峽兩岸工程師論壇21日在福州舉行。論壇認為，兩岸在數位科技、能源電力、海洋工程等領域合作空間巨大。

據東南衛視報導，本屆論壇以「攜手工程創新推動綠色低碳發展」為主題，由福建省科協、中國電機工程學會、中國造船工程學會、中國航海學會、福建師範大學以及台灣中國航海技術研究會、中國無線電協進會、台灣電力發展協會、台灣物聯網協會共同主辦。

在主論壇中，氫能源業界領軍人物，中國工程院院士、福州大學材料科學與工程學院院長張久俊表示，增加能源功率密度和壽命，減少成本，是前沿發展的方向，其中，開發低成本的奈米結構電極材料是成功的關鍵；而就電站、電網和備用電源的應用而言，應發展液流電池、鋰離子電池、先進鉛酸電池和超級電容器。

同樣關注綠色能源，台灣海洋大學海運學院院長、國際先進材料協會院士林成原則表示，再生能源電力分解水所產生的綠氫，對碳排放的減少有最佳的成效。其中，生質燃料這項可再生、可持續、可生物降解且環保的能源資源，其生產技術和在車輛上的成功應用，已被視為船舶工業潛在的清潔能源來源。

已投入生質柴油研究逾20年，林成原表示，使用低成本和經過降解的生物柴油，其燃料特性及其實地測試效果，對生質柴油進行過完整分析，他對生質柴油在船舶的應用與發展充滿信心。

台灣物聯網協會榮譽理事長、華蓓科技公司董事長梁賓先表示，實現先進資訊科技、工業技術和管理技術深度融合的企業，是企業發展的未來方向，而造就智慧企業的一大「利器」，當屬迅猛發展的AI人工智慧。 AI不僅能推動產業成長創新、帶動生產力革命，在重塑企業員工的價值、協助打造敏捷組織等方面都將扮演不可估量的角色。

梁賓先表示，在AI的幫助下，企業管理者可迅速找出資源浪費和作業時間延誤問題，避免成本浪費，突破品質瓶頸，識別和消除服務流程中的障礙與斷層，降低違規事件的發生率。

台科大東南區校友會會長、辰港科技研發長曾月春表示，她的團隊與央企能源集團合作，共同開發出石墨烯多功能新材料，具備防水、防化學腐蝕、阻燃、瑤緣、密封、防黴等六大功能，可有效滿足風機金屬結構保護，避免風扇因積水鏽蝕，而產生倒塔或短路火災。

她分享在辰港與華電集團福建公司共同合作開發案為例：在福清海壇風場，實現了離岸風電新材料的創新發展。這是兩岸在該領域的首個合作項目，也是兩岸融合發展的重要成果之一。

與會者認為，加速能源低碳轉型是海峽兩岸共同面對的議題，「雙碳」目標下，兩岸可在新能源開發利用、節能降碳增效、人工智慧等領域深化合作，有助於推動能源結構優化調整、增進兩岸同胞福祉。

福建省科協副主席遊建勝與台灣中國航海技術研究會理事長田文國分別在開幕式上致辭。來自海峽兩岸的200多位嘉賓、工程科技界代表出席開幕典禮。