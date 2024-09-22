力擴全球業務 螞蟻集團籌集65億美元貸款再融資

大陸阿里巴巴旗下的金融科技巨頭螞蟻集團近年積極布局海外金融業務。有知情人士近期表示，螞蟻集團透過貸款已籌集65億美元貸款，這也為同等規模的離岸信貸額度再融資，用以擴大其全球業務。

據彭博報導，知情人士透露，這筆三年期貸款分為兩部分，50億美元用於支付寶香港控股有限公司（Alipay Hong Kong Holding Ltd.）的循環信貸，以及15億美元用於螞蟻國際境外公司Advanced New Technologies Singapore的循環信貸。

報導指出，螞蟻近年為避險大陸境內市場成長放緩的影響，一直在擴大全球業務。今年3月，該公司為其國際、數據庫和數字技術業務設立獨立董事會，為未來的分拆打下基礎。同時，螞蟻還在東南亞建立Alipay+（支付寶+）國際支付網絡，並推出一系列人工智慧的服務。

截至目前，螞蟻集團尚未針對上述消息作出任何回覆。

據彭博此前彙編的數據，顯示支付寶在2022年獲得了65億美元的信貸額度。該融資分為兩部分，35億美元、為期兩年的部分，將於今年11月到期，另外30億美元的部分，將於2027年11月到期。

鳳凰網財經近期曾表示，螞蟻集團在2020年招股說明書中表示，該公司於2019年獲得約55億美元的不受限制且未使用的銀團信貸額度。

彭博情報分析師Francis Chan和Sharnie Wong於9月9日報告中寫道，該集團的新措施可能會使其收入回到2022年預估的人民幣300億至310億元的水準，且報告預測螞蟻今明兩年的盈利增長將回升至兩位數。

紐約時報中文網2020年曾指，大陸當局當年突然叫停螞蟻集團的的首次公開發行 (IPO)，迫使該公司徹底改革其商業模式，以符合金融監管規定。據悉，這原本有望成為全球規模最大的首次公開募股，投資者來自多個大洲，募集資金至少340億美元。而後幾年，螞蟻集團展開對旗下業務進行重組。路透指，其利潤在2024年第三季下降10%至人民幣39億元。