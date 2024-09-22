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北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

貿易關係緊密 中國對俄國汽車出口額創單月新高

中央社／ 上海22日電

中國在受到歐美各項關稅限制同時，與俄國間的汽車貿易越來越緊密。據統計數據，今年8月中國對俄國的汽車出口額打破紀錄，達16億美元（約新台幣512億元），年增50%。

綜合俄羅斯衛星通訊社、第一財經、36氪報導，今年8月中國汽車在俄國市場的市占率達到19.1%，達到歷史次高，最高紀錄為今年6月的20.3%。據統計，今年8月中國對俄國的汽車出口額達16億美元，年增50%。

今年前8個月，中國向俄國出口的汽車總出口額為91.5億美元，去年同期僅68億美元。

近年中國汽車出口至俄國的數量持續上升，2022年全年中國對俄國出口汽車約16萬台，2023年全年超過73萬台。今年前8個月累積出口已經超過60萬台，預計全年出口量會突破去年的水準。

報導提到，由於地緣政治衝突等因素，西方汽車品牌相繼退出俄國市場，在需求不減的情形下，這樣的空缺被中國企業迅速填補，使得中國汽車品牌在俄國的市占率不斷擴大，即便目前俄國對於進口車仍課較高的關稅，然而中國車仍有一定的吸引力，特別是在年輕族群之間。

對於中國的汽車品牌而言，俄國的市場也是一個藍海，目前中國國內的汽車市場競爭激烈，中小規模的品牌越來越難以生存，然而在俄國的汽車市場，許多2、3年前在中國發售的車款卻仍能受到消費者的青睞。即便在日新月異的汽車產業中，一堆配置已經明顯落後，但車上的娛樂系統、液晶螢幕等內裝，依舊顯得頗為高檔。

也有業者分析，雖然隨著參與的中國車企越來越多，把車賣到俄國的利潤也越來越低，然而比起在中國國內販售，把車賣到俄國的利潤仍然比較好一些，因此在短時間內應該還會有企業湧入。

品牌 市占率

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