快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

聽新聞
0:00 / 0:00

陸中小銀行再降存款利率 預期未來仍有下調空間

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸多家中小銀行近日等密集宣布調降存款利率，目前一年期存款利率多已見「1」字頭。（美聯社）
大陸多家中小銀行近日等密集宣布調降存款利率，目前一年期存款利率多已見「1」字頭。（美聯社）

大陸多家中小銀行包括新疆銀行、南寧武鳴漓江村鎮銀行、隆德六盤山村鎮銀行等近日密集發布公告，宣布將調降存款利率。業內人士分析，這是7月25日銀行新一輪存款降息的延續。在銀行貸款利率下行背景下，未來存款利率仍有下調空間。

中國證券報指出，上述多家中小銀行近日宣布下調人民幣存款掛牌利率，部分銀行調降幅度達到40個基點。近半年來，大陸多家銀行下調存款利率頻率加快。其中，南寧武鳴漓江村鎮本次利率下修於21日執行，距離該行上次調整存款利率才過了一個月。

新疆銀行先前發布公告稱，自9月21日起該行將調整人民幣存款掛牌利率。調整後，該行一年期、二年期、三年期、五年期個人整存整取定期存款利率分別為1.95%、2.05%、2.25%、2.25%，相較於此前，利率分別下降30個基點、40個基點、35個基點、35個基點。

事實上，這也是新疆銀行自7月26日調降存款利率後，半年內第二次調降利率。其中，二年期定期存款利率與2024年初相比，累計降幅達逾50個基點。

雲南石屏北銀村鎮銀行則於9月20日調整存款利率，該行此後三個月、六個月、一年期、二年期、三年期定期存款利率分別下修15個基點、30個基點、10個基點、25個基點、20個基點。

中國基金報指，接連「出手」的還有欽南國民村鎮銀行，該行在9月5日剛調整過整存整取定期存款產品利率，9月21日則主要調整零存整取、整存零取、存本取息等種類的存款利率

中國證券報認為，整體來看，大陸中小銀行存款利率下調後仍處於偏高水準，相較於大陸國有大行和全國性股份行中長期存款普遍執行的「1」字頭利率，部分中小銀行三年期定期存款利率仍能達到2.8%左右。

招聯首席研究員董希淼表示，這種梯次調降是大陸內銀行業的常規做法，有助於避免市場在短時間內因利率調整出現劇烈波動，確保市場平穩運行。但由於不同銀行存款定價策略、資產負債管理等不同，存款利率調整的時間、節奏和幅度都可能存在一定差異。

至於未來大陸銀行存款利率走勢，是否會進一步下調？融360數位科技研究院分析師艾亞文認為，繼大陸國有、股份制銀行下調掛牌存款利率後，大部分城商行等也隨後跟進，體現銀行業在政策引導及市場利率自律機制下的協調行動，對利率更加敏感。

艾亞文續稱，大陸「央行近期已超預期降息，在低通膨背景下，實際利率仍處於高位，實體融資成本較高，國內降準降息仍然可期，存款利率仍有下調空間。」

人民幣 新疆 通膨

延伸閱讀

創歷史新高！ 陸8月對俄汽車出口額年增50%

經濟日報社論／對陸縮減農產免稅 不能束手無策

陸車市「內捲」嚴重 BMW重啟汽車價格戰

美官員訪陸 談經濟議題

相關新聞

陸中小銀行再降存款利率 預期未來仍有下調空間

大陸多家中小銀行包括新疆銀行、南寧武鳴漓江村鎮銀行、隆德六盤山村鎮銀行等近日密集發布公告，宣布將調降存款利率。業內人士分...

又見豆腐渣工程？江蘇常州一商場空橋突坍塌

據大陸媒體報導，江蘇省常州市鐘樓區泰富時代廣場二樓一座人行空橋21日突然坍塌。成都商報旗下新媒體《紅星新聞》指出，有目擊...

影／陸客首發團22人抵金門！縣府以舞獅迎賓 25日還有自由行

因疫情暌違5年的大陸廈門旅遊首發團今天上午搭乘小三通抵達金門，縣府特別安排熱鬧的迎賓儀式，歡迎首發團的22名旅客，他們將...

力擴全球業務 螞蟻集團籌集65億美元貸款再融資

大陸阿里巴巴旗下的金融科技巨頭螞蟻集團近年積極布局海外金融業務。有知情人士近期表示，螞蟻集團透過貸款已籌集65億美元貸款...

港750人用拉力帶做伸展操 創金氏紀錄

香港勞工處和職業安全健康局21日舉行「全民動樂迎國慶 千人齊做伸展操」活動，在體適能教練帶領下，750人使用拉力帶進行3...

思科中國大陸大裁員 跟進全球裁員計畫

思科在今年8月宣佈的全球裁員7%啟動後，近期中國大陸區域也啟動對應裁員計畫，其中外傳思科大連的員工於9月18日收到了裁員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。