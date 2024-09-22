陸中小銀行再降存款利率 預期未來仍有下調空間

大陸多家中小銀行包括新疆銀行、南寧武鳴漓江村鎮銀行、隆德六盤山村鎮銀行等近日密集發布公告，宣布將調降存款利率。業內人士分析，這是7月25日銀行新一輪存款降息的延續。在銀行貸款利率下行背景下，未來存款利率仍有下調空間。

中國證券報指出，上述多家中小銀行近日宣布下調人民幣存款掛牌利率，部分銀行調降幅度達到40個基點。近半年來，大陸多家銀行下調存款利率頻率加快。其中，南寧武鳴漓江村鎮本次利率下修於21日執行，距離該行上次調整存款利率才過了一個月。

新疆銀行先前發布公告稱，自9月21日起該行將調整人民幣存款掛牌利率。調整後，該行一年期、二年期、三年期、五年期個人整存整取定期存款利率分別為1.95%、2.05%、2.25%、2.25%，相較於此前，利率分別下降30個基點、40個基點、35個基點、35個基點。

事實上，這也是新疆銀行自7月26日調降存款利率後，半年內第二次調降利率。其中，二年期定期存款利率與2024年初相比，累計降幅達逾50個基點。

雲南石屏北銀村鎮銀行則於9月20日調整存款利率，該行此後三個月、六個月、一年期、二年期、三年期定期存款利率分別下修15個基點、30個基點、10個基點、25個基點、20個基點。

中國基金報指，接連「出手」的還有欽南國民村鎮銀行，該行在9月5日剛調整過整存整取定期存款產品利率，9月21日則主要調整零存整取、整存零取、存本取息等種類的存款利率

中國證券報認為，整體來看，大陸中小銀行存款利率下調後仍處於偏高水準，相較於大陸國有大行和全國性股份行中長期存款普遍執行的「1」字頭利率，部分中小銀行三年期定期存款利率仍能達到2.8%左右。

招聯首席研究員董希淼表示，這種梯次調降是大陸內銀行業的常規做法，有助於避免市場在短時間內因利率調整出現劇烈波動，確保市場平穩運行。但由於不同銀行存款定價策略、資產負債管理等不同，存款利率調整的時間、節奏和幅度都可能存在一定差異。

至於未來大陸銀行存款利率走勢，是否會進一步下調？融360數位科技研究院分析師艾亞文認為，繼大陸國有、股份制銀行下調掛牌存款利率後，大部分城商行等也隨後跟進，體現銀行業在政策引導及市場利率自律機制下的協調行動，對利率更加敏感。

艾亞文續稱，大陸「央行近期已超預期降息，在低通膨背景下，實際利率仍處於高位，實體融資成本較高，國內降準降息仍然可期，存款利率仍有下調空間。」