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又見豆腐渣工程？江蘇常州一商場空橋突坍塌

聯合報／ 大陸中心／即時報導
江蘇常州一商場的空橋21日突然坍塌，但對於是否有人員傷亡及事故原因，商場與當地政府主管部門均三緘其口。（圖／取自微博）
江蘇常州一商場的空橋21日突然坍塌，但對於是否有人員傷亡及事故原因，商場與當地政府主管部門均三緘其口。（圖／取自微博）

據大陸媒體報導，江蘇省常州市鐘樓區泰富時代廣場二樓一座人行空橋21日突然坍塌。成都商報旗下新媒體《紅星新聞》指出，有目擊者稱，事發在21日上午8時許，很多商家尚未營業，商場人很少，「應該沒有人員傷亡」。

泰富時代廣場表示，對坍塌一事不了解，商場仍正常營業，看電影、逛商場基本沒影響。對於這起事故是否造成人員傷亡，常州市鐘樓區應急管理局值班人員則稱不方便透露。

陝西華商報指出，一名現場目擊者發布現場視頻表示，自己當時正好路過這處空橋，「就直接嚇哭了，突然倒塌，前後就那麼2分鐘，跟死神擦肩而過。那一刻讓我感受到了，沒有什麼比生命更可貴。」

商場與當地政府主管部門對於這起事故是否有人員傷亡以及事故原因均三緘其口，不少網友則質疑，這是否又是一起豆腐渣工程？

有網友表示，「建築是怎麼通過驗收的？」還有人說，「不奇怪，這種事會越來越多。自己增強安全意識，離建築物遠一點，少出門少聚集少吃飯」、「警告大家20年以後的建築走路都要離遠點」。

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