思科中國大陸大裁員 跟進全球裁員計畫
思科在今年8月宣佈的全球裁員7%啟動後，近期中國大陸區域也啟動對應裁員計畫，其中外傳思科大連的員工於9月18日收到了裁員通知，預計將有約300名正式員工將面臨離職。
大陸媒體報導，思科中國區裁員提供方案包含立即離職「N+7」、延遲離職「N+5」是今年8月宣佈的全球裁員7%計劃一部分，這一波裁員浪潮已影響到中國大陸員工。
外傳此次裁員主要集中在日語、韓語項目及技術售後（TAC）等職位。思科過往在中國大陸的佈局歷史悠久，自1994年進入以來，因其在網絡設備領域的領先地位與華為等當地企業展開激烈競爭。
思科中國大陸裁員不僅限於大連，預計思科在中國其他地區的業務部門也將相繼受到影響。
思科近年積極開拓業務，去年斥資280億美元收購網路安全公司Splunk，反應思科在安全領域的雄心。
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