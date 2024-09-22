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影／陸客首發團22人抵金門！縣府以舞獅迎賓 25日還有自由行

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸廈門旅遊首發團今天終於來金門，每位團員臉上都堆滿笑容，相當期待。記者蔡家蓁／攝影
大陸廈門旅遊首發團今天終於來金門，每位團員臉上都堆滿笑容，相當期待。記者蔡家蓁／攝影

因疫情暌違5年的大陸廈門旅遊首發團今天上午搭乘小三通抵達金門，縣府特別安排熱鬧的迎賓儀式，歡迎首發團的22名旅客，他們將展開為期兩天一夜的金門之旅，為兩岸旅遊良性發展再添新頁。

金門觀光處長許績鑫表示，不只團客，還有陸客自由行部分，已確定是25日成行，屆時會有29人抵金門。據悉，大陸方面持續送件，金門縣政府也會關注送件進度，希望可以順利。

許績鑫又表示，期待兩岸互動能借由首發團的到來，更加順利順行，並能常態性發展；旅遊業者也說，期待及樂見兩岸旅遊市場能進一步擴大。

廈門旅遊協會踩線團甫於20日剛離開金門，陸客廈門首發團隨今天上午10點多抵達金門，許績鑫代表縣長陳福海到場歡迎，陸客看到岸邊精心準備的紅布條、舞獅與大鼓表演，都紛紛停留下來拍照紀錄，但對記者採訪詢問，他們都不發一語，相當低調。

許績鑫表示，今天共有21遊客加1位領隊，欣見這樣方式可以持續，他也提及，在府會、立委的努力之下，踩線團在金門的3天，把金門重要景點考察一遍，也促成今天首發團，希望未來兩岸旅遊可以更順暢。

首發團這次的行程是由旅行社規劃，走訪金門重要特產點、景點，許績鑫提到，金門的台灣風情一直以來，對大陸是有吸引力度，希望他們的到來可以刺激金門的地方經濟。

金門觀光處長許績鑫表示，期待兩岸互動能借由首發團的到來，更加順利順行，並能常態性發展。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光處長許績鑫表示，期待兩岸互動能借由首發團的到來，更加順利順行，並能常態性發展。記者蔡家蓁／攝影
因疫情暌違5年的大陸廈門旅遊首發團今天上午搭乘小三通抵達金門，22位旅客排隊等待通關。記者蔡家蓁／攝影
因疫情暌違5年的大陸廈門旅遊首發團今天上午搭乘小三通抵達金門，22位旅客排隊等待通關。記者蔡家蓁／攝影
暌違5年，大陸旅遊首發團終於來金門，參加首發團的團員在入出境時進行身分查驗。記者蔡家蓁／攝影
暌違5年，大陸旅遊首發團終於來金門，參加首發團的團員在入出境時進行身分查驗。記者蔡家蓁／攝影
大陸廈門旅遊首發團今天終於來金門，金門縣政府在碼頭還安排歡迎儀式。記者蔡家蓁／攝影
大陸廈門旅遊首發團今天終於來金門，金門縣政府在碼頭還安排歡迎儀式。記者蔡家蓁／攝影

廈門 金門 陸客

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