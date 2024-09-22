煽動中日對立 中國短影音平台快手處置逾90個帳號
日本男童在深圳遭刺身亡，外界關注這是否與中國民族主義掀動的仇日情緒有關。中國短影音平台快手表示，近日發現個別用戶發布不實有害訊息，煽動中日對立，已處置逾90個帳號，包括封禁帳號等。
中國媒體每日經濟新聞21日報導，快手21日發布有關處置傳播不實有害訊息，煽動中日對立等相關違規行為的公告。
公告表示，近日發現有個別用戶發布無中生有的不實有害訊息，蹭熱炒作，煽動中日對立，嚴重破壞網路生態環境。平台根據規則予以堅決打擊，對此類違規內容予以清理並對違規用戶採取禁言、禁評、封禁帳號等處置，共處置相關違規帳號90多個。
深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中被刺傷，19日凌晨死亡。今年6月24日，蘇州日本人學校發生學童遇襲案後，多個網路平台也發布處置挑動極端民族主義情緒有害訊息的相關公告。
如抖音在6月30日發出公告稱，發現有部分帳號發布極端和錯誤的言論，如宣揚極端排外，散布質疑蘇州日本人學校的校車司乘人員「是日本特務」等詆毀言論，炮制「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端言論，因此關閉了多個嚴重違規帳號。
騰訊6月29日也發出公告稱，蘇州持刀傷人事件引起輿論關注，有個別網友在網上煽動中日對立、挑動極端民族主義，炮制各類極端言論，共處置相關違規內容836條，相關違規帳號61個，包括禁言、封鎖帳號等。
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