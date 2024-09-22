快訊

招募6千人海巡志工...防小船再闖我河口？海巡署澄清：目前無規劃

預防是最好的治療！名醫揭失智症危險因子：中年就該開始努力

煽動中日對立 中國短影音平台快手處置逾90個帳號

中央社／ 台北22日電

日本男童在深圳遭刺身亡，外界關注這是否與中國民族主義掀動的仇日情緒有關。中國短影音平台快手表示，近日發現個別用戶發布不實有害訊息，煽動中日對立，已處置逾90個帳號，包括封禁帳號等。

中國媒體每日經濟新聞21日報導，快手21日發布有關處置傳播不實有害訊息，煽動中日對立等相關違規行為的公告。

公告表示，近日發現有個別用戶發布無中生有的不實有害訊息，蹭熱炒作，煽動中日對立，嚴重破壞網路生態環境。平台根據規則予以堅決打擊，對此類違規內容予以清理並對違規用戶採取禁言、禁評、封禁帳號等處置，共處置相關違規帳號90多個。

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中被刺傷，19日凌晨死亡。今年6月24日，蘇州日本人學校發生學童遇襲案後，多個網路平台也發布處置挑動極端民族主義情緒有害訊息的相關公告。

如抖音在6月30日發出公告稱，發現有部分帳號發布極端和錯誤的言論，如宣揚極端排外，散布質疑蘇州日本人學校的校車司乘人員「是日本特務」等詆毀言論，炮制「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端言論，因此關閉了多個嚴重違規帳號。

騰訊6月29日也發出公告稱，蘇州持刀傷人事件引起輿論關注，有個別網友在網上煽動中日對立、挑動極端民族主義，炮制各類極端言論，共處置相關違規內容836條，相關違規帳號61個，包括禁言、封鎖帳號等。

日本 深圳 網路

延伸閱讀

深圳日童被殺 民族主義雙刃劍 學者憂文革2.0

日本反華情緒高漲？男童深圳遇襲亡 斷交、禁旅遊衝上X熱搜

深圳日僑學校男童遇刺亡 日本外務省擬派高層赴陸

深圳日童遭刺亡 警方調查後認為屬偶發個案

相關新聞

華為PC將揮別Windows 建構獨立、自主產品生態

華為常務董事、終端事業群（BG）董事長、智慧汽車解決方案業務部（BU）董事長余承東透露，由於受到美國制裁相關影響，目前的...

輝達降規AI晶片傳暫停接單 陸廠稱無法購買H20產品

美國不斷擴大對大陸的晶片出口限制，輝達（NVIDIA）為了因應美國出口管制政策，專門為大陸市場設計特供版的「H20」晶片...

創歷史新高！ 陸8月對俄汽車出口額年增50%

中俄貿易緊密度持續加大，據大陸海關的數據統計，今年8月，俄羅斯從大陸進口汽車總金額打破紀錄，達到16億美元，而俄羅斯市場...

鴻蒙系統 1萬個App已上架

華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，將於9月底推出正式版本。華為終端雲總裁...

陸車市「內捲」嚴重 BMW重啟汽車價格戰

大陸車市的「內捲」嚴重，德國豪車品牌寶馬（BMW）因為先前漲價後銷量大幅下滑，如今正重啟價格戰，大幅下調旗下車型售價，力...

福斯大陸總部 裁員數百人

隨著大陸消費低迷，加上市場迅速轉向電動車，德國福斯（Volkswagen，陸稱：大眾）汽車集團開始裁員中國大陸總部數百名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。