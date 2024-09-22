創歷史新高！ 陸8月對俄汽車出口額年增50%

中俄貿易緊密度持續加大，據大陸海關的數據統計，今年8月，俄羅斯從大陸進口汽車總金額打破紀錄，達到16億美元，而俄羅斯市場在大陸汽車出口結構中的份額增至19.1%。同時，俄羅斯汽車市場8月銷售數據顯示，在其8月汽車品牌銷售榜中，大陸汽車品牌在前10名中占據9個席位。

據俄羅斯衛星通訊社報導，2024年8月，俄羅斯對大陸汽車的進口額月比增長26%，年比增長50%，達到16億美元的歷史新高。

大陸海關數據顯示，俄羅斯市場在大陸汽車出口結構中的份額增至19.1%，這是歷史上的第二個紀錄，今年6月則達到20.3%。同時，這一分額較上月增加了2.7個百分點，年比增加了1.7個百分點。今年前8個月，大陸的企業向俄羅斯市場供應了總價值91.5億美元的轎車，而去年同期出口額則為68億美元。

此外，今年1月至8月，大陸對世界其他國家的汽車出口額增長了四分之一，達到592億美元。

大陸汽車資訊網站易車網近期曾指出，俄羅斯汽車市場8月銷售公布，在8月汽車品牌銷售榜中，大陸國產車在前10名中獨占9席。分析認為，此數據預示著大陸汽車在俄羅斯市場崛起，且另方面也說明，西方「制裁」讓俄羅斯競爭力空前低落。

上述榜單顯示，俄羅斯本土品牌「拉達」以3萬8,564輛銷量位居榜首，較去年同期成長34.4%，市占率26%。然而，在拉達之後，第2至9名無一例外全部都是大陸品牌，其中包括哈弗、奇瑞、吉利、長安等大陸國產車企紛紛躋身前10名，同時，單月銷量均突破萬輛大關。

在俄羅斯的大陸國產車中，奇瑞在俄羅斯市場的表現特別搶眼。除母品牌奇瑞外，其旗下四個子品牌也紛紛上榜，占據前10名中5席位。

實際上，過去半年間，俄國一直是大陸汽車品牌進口主要購買力，數據顯示，今年前6月，大陸汽車累計出口量高達293萬台，年增25%，這一增速遠超全球平均水準。另，上半年，大陸汽車出口達552億美元，年增18.9%，刷新歷史記錄。