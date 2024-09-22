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陸工業利潤恐失色

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸國家統計局預計在27日發布8月規模以上工業企業利潤增速。從8月工業品出廠價格（PPI）下降來看，8月工業利潤增速表現恐不樂觀。

今年7月，大陸規模以上工業企業實現利潤年增4.1％，6月增長3.6％；1-7月，全國規模以上工業企業利潤增長3.6％，比1-6月加快0.1個百分點，延續穩定恢復態勢。

不過，按月來看，影響工業利潤甚鉅的8月PPI下降0.7％，降幅比前月擴大0.5個百分點。按年看，8月PPI下降1.8％，降幅比前月擴大1個百分點。8月PPI按月、按年都延續跌勢，對單月企業獲利持續增長恐有所阻礙。

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