鴻蒙系統 1萬個App已上架

華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，將於9月底推出正式版本。華為終端雲總裁朱勇剛昨（21）日宣布，已有超1萬個應用（App）和服務上架HarmonyOS NEXT應用市場。

此外，華為每年將投入超過人民幣60億元（新台幣270億元）激勵開發者創新，華為開發者聯盟註冊開發者數量已快速增長至675萬。

IT之家報導，朱勇剛在華為全聯接大會2024（HUAWEI CONNECT 2024）上指出，鴻蒙系統透過開創性的分散式多設備協同技術，實現了全場景打通、資源能力共用以及服務無縫流轉，為用戶帶來更加便捷、智慧的體驗。

例如鴻蒙原生版釘釘可實現跨設備會議無縫接續，只需將兩台設備靠近，點擊彈出的圖示即可將會議無縫接續到另一台設備上。

朱勇剛提到，鴻蒙生態的成功，離不開所有開發者和合作夥伴的共同努力。目前，已有1萬多個應用和服務上架到HarmonyOS NEXT應用市場，覆蓋了18個垂直領域，滿足消費者99.9%的使用時長需求，是夥伴讓鴻蒙生態1年走完別人17年的路。

目前，華為開發者聯盟註冊開發者數量已增長至675萬，五年時間增長了十倍以上。