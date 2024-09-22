華為PC將揮別Windows 建構獨立、自主產品生態

華為常務董事、終端事業群（BG）董事長、智慧汽車解決方案業務部（BU）董事長余承東透露，由於受到美國制裁相關影響，目前的華為PC或將是最後一批搭載Windows系統的筆記型電腦，後續將會有鴻蒙系統（Harmony OS）的PC產品。

2023年大陸PC市場概況 目前鴻蒙PC版介面已經現身華為開發者官網，採用了與Mac類似的方案。

IT之家報導，在華為Harmony OS開發者官網設計指南中，除手機、平板外，已出現「鴻蒙PC版」頁面配置，適配應用覆蓋影音、社交、拍攝、閱讀、購物、金融、生活、出行等類別使用場景。

「鴻蒙PC版」目前還尚未公布完整的頁面設計詳情，透過該設計規範可以看到PC版在螢幕的右上角顯示有狀態列資訊，包括：輸入法、音量、電池容量以及時間等；底部則擁有應用Dock欄，包含常駐功能和應用。

值得注意的是，圖中還顯示鴻蒙PC版的應用將與手機、平板上保持統一，整個生態的體驗會非常協調，也與蘋果比較相似。

目前PC作業系統是微軟Windows和蘋果macOS二分天下，手機作業系統是谷歌Android和蘋果iOS系領先，美國幾乎掌握了市面上所有主流的作業系統。

市場人士指出，PC版鴻蒙系統的出現，能夠顯著減少華為對其他作業系統的依賴，這意味著，華為可以構建一個更加獨立和自主的產品生態。而在這個生態裡，華為能夠對產品進行全方位的掌控，從硬體到軟體，實現深度的融合。

華為可以針對自己獨特的硬體設定，對鴻蒙系統進行定製化的優化，使得硬體和軟體之間的配合達到極致的效果。

這樣一來，無論是電腦的運行速度、資源管理還是能耗控制等方面，都能夠得到更好的提升。這肯定會大大增強華為自身在PC市場的競爭力，甚至，其在整個科技領域的競爭力，也得以大大提升。

研調機構Canalys數據顯示，2023年大陸市場PC（包括桌機、筆電）市場總銷量4,124萬台，較上年衰退17%，聯想、惠普、華為位列前三名，其中華為增長11%，年銷398.6萬台，成為大黑馬，正式超過DELL成為大陸市場的第三名。今(2024)年第1季華為PC排名更進一步，又超越惠普成為大陸市場第二名。