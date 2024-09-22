輝達降規AI晶片傳暫停接單 陸廠稱無法購買H20產品

美國不斷擴大對大陸的晶片出口限制，輝達（NVIDIA）為了因應美國出口管制政策，專門為大陸市場設計特供版的「H20」晶片，然而卻有消息傳出，一些大陸廠商現在已無法下單H20晶片。輝達方面則表示，「不對謠言做評論」。

值得注意的是，早在今年7月時，投行傑富瑞 （Jefferies）就在報告中稱，美國正考慮實施新的貿易管制措施，這恐怕會讓H20遭到禁售，屆時輝達可能會損失約120億美元的營收。

財聯社報導，產業鏈人士表示，「輝達上月開始不接H20訂單，但沒有明文通知。」另一位AI廠商人士表示，「輝達不接部分廠商H20訂單的情況，近期確實存在。」

包括網路廠商、大模型廠商、晶片供應商在內的多位大陸產業鏈人士表示，一直有聽到H20將停賣的消息，輝達方面則還在爭取，但同時也有多家廠商反應，近期仍有H20大批到貨，今年內到貨已超出全年約40萬顆的出貨預期。

而今年7月時，傑富瑞在給客戶的一份報告中指出，輝達H20產品可能在美國10月審查半導體出口政策時，面臨銷售禁令，該禁令可能採取一些形式，包括降低晶片算力、特定產品禁售或限制記憶體容量，如果實施，估計輝達恐損失120億美元營收。

IT之家報導，輝達H20性能約為H100的六分之一，但價格並未顯著降低，因此性價比並不高。H20是輝達針對大陸市場推出的「特供」版本，目的是符合美國的出口管制新規。

根據半導體研究與顧問公司SemiAnalysis分析，H20、L20和L2包含輝達大部分用於AI工作的功能特性，但為了遵守新規則，這三款新品在算力方面有所削減。

大多數大陸人工智慧公司都在輝達的CUDA平台（Compute Unified Device Architecture，統一計算架構）上開發應用生態系統，因此若要過渡到其他平台，例如華為昇騰（Ascend）將既昂貴又耗時。

鑑於 H20 與輝達的CUDA平台完全相容，儘管速度明顯慢於全功能H100，但仍然是許多中國大陸公司和應用程式的首選。

儘管存在出口管制，但大陸企業還是能透過仲介機構以及從谷歌和微軟等公司租用雲端伺服器，獲得了用於人工智慧和高效能運算的先進輝達顯示卡。

報告認為，美國也可能將出口限制擴大到其他亞洲國家，例如馬來西亞、印尼、泰國，以及潛在的海外大陸公司。然而，執行這些擴展的控制措施將是複雜，並且有效實施具有挑戰性。