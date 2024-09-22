陸車市「內捲」嚴重 BMW重啟汽車價格戰

大陸車市的「內捲」嚴重，德國豪車品牌寶馬（BMW）因為先前漲價後銷量大幅下滑，如今正重啟價格戰，大幅下調旗下車型售價，力拚完成今年銷量目標。

例如旗艦純電車型i7在大陸多地4S店的降價幅度達到38%，最高降人民幣55.5萬元（新台幣250萬），原價為人民幣145.9萬元（新台幣657萬元）。

IT之家報導，BMW曾於7月宣布退出價格戰，試圖透過漲價來提升利潤空間，但策略卻未得到市場的認可，反而加劇銷量下滑趨勢。

8月BBA在大陸銷售概況

根據乘聯會數據統計，今年7月，BMW i3在大陸銷量為4,083輛，相比6月下滑41%。

華晨寶馬集團8月銷量下滑幅度更明顯，該月銷售34,875輛，月減28.81%。

作為對比，賓士中國乘用車8月的銷量為49,506輛，月減0.13%；奧迪中國銷量為47,900輛，月增5.90%。

與奧迪、賓士相比，BMW在大陸的銷量降幅明顯，這也是退出價格戰後的直接弊端之一。

為了扭轉這一局面，寶馬決定重返價格戰，透過下調車型售價來吸引消費者購買。

今年7月，有消息稱因為價格戰導致門店虧損嚴重，BMW將透過減少銷售量來穩定價格，緩解門店的經營壓力。

針對於BMW將退出大陸價格戰的傳聞，BMW方面當時回應稱，下半年BMW在大陸市場將重點關注業務品質，支持經銷商穩紮穩打。

今年成都車展期間，BMW集團大中華區總裁兼CEO高翔還稱，「目前的價格戰，無論對於汽車廠家、消費者還是經銷商來說都是不健康的，也是不可持續的。」

業內人士指出，目前正值大陸金九銀十車市小高峰，同時BBA多款車型也處於換代、改款的時期，寶馬重啟價格戰以期提升銷量不難理解。

同時，這也反映了價格戰的成癮性，一方面價格上漲導致消費者購買意願下降，另一方面，競爭對手會透過價格戰繼續爭奪市占，使退出價格戰的車企地位受到威脅。

這大概就是大陸汽車市場價格戰從2023年持續至今的原因之一。