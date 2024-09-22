快訊

邱泰源不顧行政倫理 與其告御狀不如助醫院減碳

學校強制穿制服「夏熱冬冷」 成酷刑 民團：當軍隊管

福斯大陸總部 裁員數百人

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

隨著大陸消費低迷，加上市場迅速轉向電動車，德國福斯（Volkswagen，陸稱：大眾）汽車集團開始裁員中國大陸總部數百名員工，以實現未來三年在全球範圍內減少20%成本的目標。

彭博報導，據熟悉內情的人士透露，由於福斯在其最大市場中國大陸的銷量持續下滑，集團層面裁員人數達數百人，福斯汽車旗下的高端品牌奧迪也在裁員。目前，一些外籍員工將被送回德國，一些中高層管理人員將被解僱，改革還包括結構重組、流程數位化、精簡營運和部分任務本地化。

福斯回應稱，這是公司今年8月所稱2026年降低成本所實施的一部分措施，但拒絕透露裁員人數。福斯在一封電子郵件中表示，大眾汽車集團（中國）將「為此作出重大貢獻」，該公司稱，直接和間接的人事成本也可能經調整，像是行政、差旅和培訓等。

今年8月，福斯將第2季營業利潤率下調的部分原因歸咎於中國市場放緩，在比亞迪等大陸本土汽車製造商的激烈競爭下，上半年福斯在大陸的交付量下降7.4%，與2019年相比，2023年下降24%。

上述人士稱，大陸當地的裁員將由大眾汽車集團（中國）董事長兼執行長貝瑞德（Ralf Brandstaetter）領導、分階段進行。並稱，中國大陸政府最近提高退休年齡的舉措促使大眾汽車重新評估其人員水平並加快裁員計畫。

福斯在大陸的合資企業上汽大眾也計劃將南京工廠停產，並將關閉更多工廠，以解決需求放緩的局面。包括年初因銷售量持續不振，加上朝新能源車輛轉型面臨困難，決定將其廣東佛山分公司至少裁員565人，一汽大眾當時坦承這是「首次進行較大規模的裁員行為」。

德國 福斯

延伸閱讀

有工作就好？大陸一高中招聘工友 24歲男獲錄用「超狂學歷」曝光

台灣經濟有4不確定性 央行憂大陸成長放緩負面影響

福斯面臨困境了？傳Volkswagen將大規模裁員30,000人！

今年第二波裁員「N+7」賠償 思科大連300人一夜失業

相關新聞

華為PC將揮別Windows 建構獨立、自主產品生態

華為常務董事、終端事業群（BG）董事長、智慧汽車解決方案業務部（BU）董事長余承東透露，由於受到美國制裁相關影響，目前的...

輝達降規AI晶片傳暫停接單 陸廠稱無法購買H20產品

美國不斷擴大對大陸的晶片出口限制，輝達（NVIDIA）為了因應美國出口管制政策，專門為大陸市場設計特供版的「H20」晶片...

陸車市「內捲」嚴重 BMW重啟汽車價格戰

大陸車市的「內捲」嚴重，德國豪車品牌寶馬（BMW）因為先前漲價後銷量大幅下滑，如今正重啟價格戰，大幅下調旗下車型售價，力...

鴻蒙系統 1萬個App已上架

華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，將於9月底推出正式版本。華為終端雲總裁...

福斯大陸總部 裁員數百人

隨著大陸消費低迷，加上市場迅速轉向電動車，德國福斯（Volkswagen，陸稱：大眾）汽車集團開始裁員中國大陸總部數百名...

陸工業利潤恐失色

大陸國家統計局預計在27日發布8月規模以上工業企業利潤增速。從8月工業品出廠價格（PPI）下降來看，8月工業利潤增速表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。