福斯大陸總部 裁員數百人

隨著大陸消費低迷，加上市場迅速轉向電動車，德國福斯（Volkswagen，陸稱：大眾）汽車集團開始裁員中國大陸總部數百名員工，以實現未來三年在全球範圍內減少20%成本的目標。

彭博報導，據熟悉內情的人士透露，由於福斯在其最大市場中國大陸的銷量持續下滑，集團層面裁員人數達數百人，福斯汽車旗下的高端品牌奧迪也在裁員。目前，一些外籍員工將被送回德國，一些中高層管理人員將被解僱，改革還包括結構重組、流程數位化、精簡營運和部分任務本地化。

福斯回應稱，這是公司今年8月所稱2026年降低成本所實施的一部分措施，但拒絕透露裁員人數。福斯在一封電子郵件中表示，大眾汽車集團（中國）將「為此作出重大貢獻」，該公司稱，直接和間接的人事成本也可能經調整，像是行政、差旅和培訓等。

今年8月，福斯將第2季營業利潤率下調的部分原因歸咎於中國市場放緩，在比亞迪等大陸本土汽車製造商的激烈競爭下，上半年福斯在大陸的交付量下降7.4%，與2019年相比，2023年下降24%。

上述人士稱，大陸當地的裁員將由大眾汽車集團（中國）董事長兼執行長貝瑞德（Ralf Brandstaetter）領導、分階段進行。並稱，中國大陸政府最近提高退休年齡的舉措促使大眾汽車重新評估其人員水平並加快裁員計畫。

福斯在大陸的合資企業上汽大眾也計劃將南京工廠停產，並將關閉更多工廠，以解決需求放緩的局面。包括年初因銷售量持續不振，加上朝新能源車輛轉型面臨困難，決定將其廣東佛山分公司至少裁員565人，一汽大眾當時坦承這是「首次進行較大規模的裁員行為」。