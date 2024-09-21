侵權假貨問題多 大陸81家電商平台簽署自律公約

大陸市場監管總局20日舉行《電子商務平台經營者提升知識產權保護水平自律公約》集中簽約活動，共有81家電商平台參加簽約，23家電商平台代表在市場監管總局集中簽約，參與平台包括淘天集團、拼多多、抖音、騰訊、小紅書和京東等。

據IT之家報導，該自律公約主要細化知識產權權利人的平台投訴規則，要求平台建立便捷暢通的維權解答通道，及時審查投訴證據，並在維權頁面統一公佈。

該公約共有十條，分別從建立准入管理制度、暢通侵權受理管道、協助侵權案件調查、建立信用評價機制、完善分類處理制度等方面作出明確規範，有助於提升電子商務平台經營者知識產權風險防範和糾紛處理能力，切實履行知識產權保護義務。

據央廣網，該自律公約是由大陸市場監管總局倡議並組織推動，各電商平台自願簽訂、自律執行的承諾性文件。文件對電商平台履行知識產權保護義務明確了具體要求，增強《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國電子商務法》有關規定的可操作性。

公約指出，廣大電商平台要對照承諾事項，進一步完善平台制度規則，細化工作流程，採取更加切實有效的措施保護知識產權，各級市場監管部門要加強指導和督促，保證公約內容得到有效實施。

《工人日報》日前報導，電商平台作為消費者和商家的橋梁，承擔資質審核和監督管理的責任，如果平台嚴格把關、加強日常監管，網售假貨的問題也會得到有效遏制。但一些電商平臺在追求商業利益時忽視自身責任，導致消費者遭遇假貨時面臨索賠困境。面對假貨問題，電商平台不能僅僅停留在表面應對，只有採取切實有效的措施才能提升消費者的信任，電商平臺作為關鍵一環，必須積極作為並承擔起應有的責任。