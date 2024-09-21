大陸證券業瘦身 業務下滑科技衝擊釀人力縮減

中國證券業人員規模縮減，截至9月中旬，從業人數較去年底縮減1萬1489人，減幅3.26%。導致中國證券業瘦身的原因包括業務量下滑、盈利能力減弱、科技取代職缺等。

中國證券報21日報導指出，中國證券業協會從業人員數據顯示，截至今年9月19日止，證券業從業人員總數34萬633人，較去年底的35萬2122人減少1萬1489人，其中有證券經紀人、分析師、投資顧問、首次公開發行（IPO）保薦代表人。

報導提到，遇到業務量下滑、盈利能力減弱時，人員調整是券商普遍採取的優化成本策略；加上金融科技、人工智慧迅速發展中，取代了部分重複性高的簡單工作，這也影響了證券業對於人力的需求。

報導引述一家券商的內部人士指出，43家上市券商在今年上半年合計實現營業收入人民幣2350億元（下同，約新台幣1兆575億元）、歸母淨利潤640億元，分別較去年同期下滑12.7%、21.9%；在業績下滑壓力下，勢必得對管理成本控制、優化。

長城證券首席經濟學家汪毅提到，金融科技、人工智慧也改變了證券業對於人力的需求。他指出，自動化交易系統、演算法、大數據分析等技術減輕了對於傳統交易員等人工操作的依賴，也使證券分析師的工作從數據處理轉為分析和決策。

汪毅並指出，智慧客服系統、投資顧問機器人等設計已經可以處理常見的客戶問題諮詢和投資組合管理，逐漸取代部分客戶服務和初級顧問工作；由於新科技、新技術的運用，金融公司將可以聘用更少的員工去完成更多的工作。

上海一家券商人力資源部相關負責人說，人力是成本也是資源，券商應從業務需求角度出發，建立恰當、合理、可以分工協作的人才團隊，採取適當的優勝劣汰的機制，保持人才團隊的穩定性和經營活力。