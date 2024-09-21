稅收下降房地產不振 大陸前8月財政收入年減2.6%

中國全國的財政收入持續低迷，據統計，今年前8個月的一般公共預算收入約人民幣14.8兆（約新台幣66.6兆元），年減2.6%。分析指出，除了減稅降費政策外，地方賣地收入持續下降也影響財政收入。

據第一財經，中國財政部資料顯示，今年8月中國全國一般公共預算收入約1.2兆元，年減2.8%，降幅較之前略有擴大。若以今年前8個月計算，收入約14.8兆元，年減2.6%。

在14.8兆元的一般公共預算收入中，稅收收入約12.1兆元，年減幅度達5.3%。

財政收入持續低迷，報導分析其中原因之一與實施了製造業中小微企業緩稅政策，以及減稅降費措施有關。此外，今年以來經濟成長速度有所放緩，也制約稅收增長。

報導也提到，房地產市場不振對於財政收入有所影響，今年前8個月土地和房地產相關稅收中，契稅和土地增值稅收入依然出現下滑，且降幅略有擴大。地方政府賣地收入同樣持續大幅下降，這使得以賣地收入為主的政府性基金收入大幅下降，且降幅持續擴大。

由於經濟壓力有所加大，近期專家多有呼籲加大積極財政政策力度。

報導引述國盛證券首席經濟學家熊園分析認為，當前經濟壓力不小，全年「保5」難度增加，近期增量政策有望陸續發布。根據估算，年內財政收入缺口可能超2.5兆元，年內增加預算、擴大赤字的可能性大大提升。

粵開證券首席經濟學家羅志恒說，當前可以考慮追加預算赤字，同時也可以藉由讓既定的財政政策儘快落實，刺激增長。例如，加快超長期國債和專項債發行和使用都是財政積極的表現。