快訊

暴雨沒完沒了…雨區再擴大 13縣市豪大雨狂轟

行政團隊網內互打？邱泰源爆賴總統罵彭啓明 政院回應了

雷雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

稅收下降房地產不振 大陸前8月財政收入年減2.6%

中央社／ 上海21日電
中國全國的財政收入持續低迷，據統計，今年前8個月的一般公共預算收入約人民幣14.8兆（約新台幣66.6兆元），年減2.6%。圖／中新社資料照片
中國全國的財政收入持續低迷，據統計，今年前8個月的一般公共預算收入約人民幣14.8兆（約新台幣66.6兆元），年減2.6%。圖／中新社資料照片

中國全國的財政收入持續低迷，據統計，今年前8個月的一般公共預算收入約人民幣14.8兆（約新台幣66.6兆元），年減2.6%。分析指出，除了減稅降費政策外，地方賣地收入持續下降也影響財政收入。

據第一財經，中國財政部資料顯示，今年8月中國全國一般公共預算收入約1.2兆元，年減2.8%，降幅較之前略有擴大。若以今年前8個月計算，收入約14.8兆元，年減2.6%。

在14.8兆元的一般公共預算收入中，稅收收入約12.1兆元，年減幅度達5.3%。

財政收入持續低迷，報導分析其中原因之一與實施了製造業中小微企業緩稅政策，以及減稅降費措施有關。此外，今年以來經濟成長速度有所放緩，也制約稅收增長。

報導也提到，房地產市場不振對於財政收入有所影響，今年前8個月土地和房地產相關稅收中，契稅和土地增值稅收入依然出現下滑，且降幅略有擴大。地方政府賣地收入同樣持續大幅下降，這使得以賣地收入為主的政府性基金收入大幅下降，且降幅持續擴大。

由於經濟壓力有所加大，近期專家多有呼籲加大積極財政政策力度。

報導引述國盛證券首席經濟學家熊園分析認為，當前經濟壓力不小，全年「保5」難度增加，近期增量政策有望陸續發布。根據估算，年內財政收入缺口可能超2.5兆元，年內增加預算、擴大赤字的可能性大大提升。

粵開證券首席經濟學家羅志恒說，當前可以考慮追加預算赤字，同時也可以藉由讓既定的財政政策儘快落實，刺激增長。例如，加快超長期國債和專項債發行和使用都是財政積極的表現。

人民幣 壓力 房地產

延伸閱讀

市場不熱 中國證券交易印花稅驟減55.5%

費率結構未反映社會現況 學者建議取消長者健保補助

中東房市崛起 川普提前布局5年內四處開花

湖南財政廳長墮樓身亡 生前政策要求全省勤儉辦事

相關新聞

大陸證券業瘦身 業務下滑科技衝擊釀人力縮減

中國證券業人員規模縮減，截至9月中旬，從業人數較去年底縮減1萬1489人，減幅3.26%。導致中國證券業瘦身的原因包括業...

稅收下降房地產不振 大陸前8月財政收入年減2.6%

中國全國的財政收入持續低迷，據統計，今年前8個月的一般公共預算收入約人民幣14.8兆（約新台幣66.6兆元），年減2.6...

中歐磋商電動車加稅 陸專家稱有進展...落地仍要觀察

中國商務部長王文濤在歐洲針對歐盟電動車關稅案進行遊說，據中方消息，中歐雙方一致同意繼續推動價格承諾談判。中國專家認為，目...

在陸銷量持續下滑 福斯裁中國總部員工

隨著大陸消費景氣低迷，加上市場迅速轉向電動車，德國福斯（Volkswagen，陸稱大眾）汽車集團開始裁員中國總部員工，以...

「10年來最大單」 中訂50架737 Max8 波音公司鬆口氣

中國國家開發銀行旗下的金融租賃公司19日宣布，將購買50架美國波音737 Max 8噴氣式飛機，這是自2015年以來中國...

與蘋果iPhone16同日開賣 華為三摺機「秒空」黃牛轉賣喊10萬

蘋果iPhone16系列新機及華為首款三摺疊手機Mate XT非凡大師昨同步在中國開賣，中美兩大手機巨頭再度尬場，蘋果北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。