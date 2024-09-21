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中歐磋商電動車加稅 陸專家稱有進展...落地仍要觀察

中央社／ 北京21日電
大陸商務部長王文濤在歐洲針對歐盟電動車關稅案進行遊說，據中方消息，中歐雙方一致同意繼續推動價格承諾談判。圖為湖北武漢一家電動車廠生產線。圖／新華社
大陸商務部長王文濤在歐洲針對歐盟電動車關稅案進行遊說，據中方消息，中歐雙方一致同意繼續推動價格承諾談判。圖為湖北武漢一家電動車廠生產線。圖／新華社

中國商務部長王文濤在歐洲針對歐盟電動車關稅案進行遊說，據中方消息，中歐雙方一致同意繼續推動價格承諾談判。中國專家認為，目前來看儘管談判有所進展，但最終是否能落地仍有待觀察。

中國媒體澎湃新聞報導，同濟大學德國研究中心主任鄭春榮表示，中歐雙方目前就電動車價格承諾方面取得進展，但最終是否能夠通過談判的方式落地仍有待觀察。

他進一步指出，如果有足夠的成員國不同意歐委會加徵關稅，歐委會就會面臨巨大壓力。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，在電動車領域，中歐應繼續加強溝通、增進瞭解、避免衝突，政府之間與企業之間應建立更多對話機制，尋找「次優」方案，避免出現雙輸結局。

丁純剖析，歐盟成員國內部對是否接受中國電車企業特別是整車廠去歐洲投資，其實是沒有統一意見的，但大家可以嘗試尋找合作點，尤其是在汽車技術研發、基礎設施配套等方面，這方面中德兩國已經做了一個很好的榜樣。

根據中國商務部網站19日晚間消息，王文濤與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）就歐盟對中電動車加徵反補貼稅一案進行深入磋商。

雙方明確表達了通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力於通過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。

歐盟

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