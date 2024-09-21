市場不熱 中國證券交易印花稅驟減55.5%

中國財政部最新統計數據顯示，1至8月證券交易印花稅收入為人民幣653億元（約新台幣2938.5億元），較去年同期下滑55.5%，驟減原因包括減稅、成交額萎縮等。

中國財政部官網發布今年8月財政收支情況，在主要稅收收入項目上，1至8月期間印花稅收入共計2233億元，年減率23.1%；其中證券交易印花稅收入653億元，較去年同期驟減55.5%。

澎湃新聞將1至8月證券交易印花稅收入驟減的原因歸為結構性減稅導致。澎湃新聞報導指出，官方去年8月宣布證券交易印花稅減收，這是證券交易印花稅時隔15年再次下調，目的是為了活躍資本市場、提振投資者信心。

報導提到，證券交易印花稅針對股票交易發生額徵收，可視作監管部門調控市場的工具；財政部、稅務總局於去年8月27日發布「關於減半徵收證券交易印花稅的公告」，隔天起實施，過往經驗顯示，下調印花稅可刺激市場。

市場交易不熱、成交額大幅萎縮更是證券交易印花稅收入大減的原因。據相關統計，中國滬深兩市在今年上半年累計成交額100.17兆元，較去年同期減少9.86%，市場活躍度明顯下降。

有投資者分析，證券交易印花稅的增加或減少，直接反映了市場活躍度，降低交易成本應會使投資者更願意投入，不過受到太多不確定性影響，投資者多抱持觀望態度，1至8月證券交易印花稅收入大減與環境不確定性、投資者卻步投入導致成交額萎縮脫不了關係。