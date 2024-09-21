擴大電動車布局生產 土耳其進口電動車再添新政

土耳其政府對進口電動車再推新政策。據新華社報導，土耳其政府20日發布公報，對進口電動、混合動力乘用車採取新規定，土耳其進口商必須在國內7個不同地區設立至少20個用於進口車輛售後組裝、維護和修理的授權服務站，方可獲准進口電動車。該政策將於30天內生效。

土耳其政府此前已對進口電動車加徵高額關稅。繼2023年對大陸電動車徵收40%附加關稅，6月另公布一項總統決定，對從大陸進口的車輛徵收40%額外關稅。附加關稅定為每輛車至少7,000美元。

隨後土耳其政府又在7月初公布新政策，規定對投資鼓勵政策範圍內的汽車進口不徵收額外稅費，並立即生效。根據最新規定，在土耳其投資設廠的汽車廠商將享受投資鼓勵政策，無須繳納此前規定的40%額外關稅，只需繳納10%關稅。

而為了規避歐盟加徵的臨時反補貼關稅，大陸電動車龍頭比亞迪7月赴土耳其設廠，比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾（Mehmet Fatih Kacir）在伊斯坦堡簽署投資協議，將在土耳其投資10億美元，打造年產能15萬輛的電動車工廠，預計2026年投產。

比亞迪也是歐盟對大陸電動車加徵關稅後，第一個海外投資案土耳其雖不是歐盟成員國。根據與歐盟於1995年建立的關稅同盟關係，在土耳其製造的汽車享有進入歐盟市場一樣的免關稅優惠。

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強向《第一財經》記者表示，土耳其希望通過關稅來撬動中國企業到土耳其進行投資，推動大陸新能源車製造業發展，並推動以土耳其為基地向歐盟等周邊地區出口。此外，土耳其本地的電動車競爭力較弱，價格較高且滲透率較低，所以從土耳其的角度來看，希望有外來投資迅速地擴大國內電動車的布局和生產。