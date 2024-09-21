日水產進口禁令 香港可望跟進鬆綁

中國政府昨天公布與日本針對福島核處理水排海問題達共識，將逐步恢復符合規準的日本水產品進口。據報導，香港可望跟進，鬆綁對日水產品的禁令。

綜合明報、星島日報等港媒今天報導，日本去年8月啟動福島第一核電廠核處理水排海後，中國全面禁止進口日本水產品，香港也禁止日本10個都縣水產品進口。

在禁令一年後，據中國外交部昨天公布的「中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識」文件，兩國主管部門近期就福島第一核電站核處理水排海問題持續進行多輪磋商並達成了4點共識，中國將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

對於香港是否會跟進放寬的問題，報導引述港府環境及生態局表示，港府將向中國大陸和日本主管部門尋求更多相關資料，在保障食安的大前提下，依照科學證據評核香港可否逐步放寬預防措施。

香港立法會議員陳克勤建議，港府可參考中國大陸放寬的地區或水產，因應香港情況適當放寬，若出現問題，港府要保留隨時調整措施的空間。

香港業界則表示，歡迎香港跟隨中國大陸逐步放寬日本水產進口限制。香港禁令涵蓋的產品占整體批發量雖少於5%，但放寬禁令有助於增加香港餐飲業及批發商的選擇。