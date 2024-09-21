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陸1-8月財政收支不如預期 下半年需採措施趕進度

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家稅務總局20日舉行新聞發布會。（圖／取自中國網）
大陸國家稅務總局20日舉行新聞發布會。（圖／取自中國網）

大陸財政部20日公布2024年8月財政收支情況，今年1月到8月，大陸全國一般公共預算收入為人民幣14.78兆元，年減2.6%；全國一般公共預算支出17.39兆元，年增1.5%。

若按中央和地方看，中央一般公共預算收入人民幣6.54兆元，年減6.2%；中央一般公共預算本級支出2.46兆元，年增9.1%；地方一般公共預算本級收入人民幣8.24兆元，年增0.4%，地方一般公共預算支出14.93兆元，年增0.3%。

從收入項目來看，大陸國家稅務總局新聞發言人黃運在20日的記者會上表示，從稅收數據來看有幾項亮點，包括創新展業持續壯大，高技術產業、知識產權（專利）密集型產業銷售收入年增分別達11.6%和8%；高端製造佔比提高，裝備製造業銷售收入年增5.5%，較製造業平均增速高0.9個百分點。

從收入支出來看，財政資金多被用於發展和民生急需上，前8個月，社會保障和就業支出2.83兆元，增長3.3%；教育支出2.57兆元，增長0.5%；農林水支出1.5兆元，增長5.4%；科學技術支出5,700億元，增長3.5%；住房保障支出5,316億元，增長4.7%。

《證券時報》指出，目前來看，1月到8月全國一般公共預算收支較財政部年初確定的全年收入增長目標3.3%、支出增長目標4%仍有較大距離，市場機構普遍認為，財政收支在9月到12月需要採取措施「趕進度」。廣發證券宏觀分析師吳棋瀅認為，這主要將依賴經濟基本面回升、非稅收入支撐、國債超預期發行等因素。

申萬宏源證券首席經濟學家趙偉告訴《證券時報》記者，針對中央一般公共預算收入不及預期，中央預算穩定調節基金、調增國債赤字、增發特別國債等或是補充財力可能的工具；針對地方政府性基金財力補充，結轉限額使用、特別國債支持、「准財政」等或為可能工具。

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