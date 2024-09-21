陸汽車產業競爭加劇 企業出清速度同步加快

大陸中部地區規模最大汽車消費類展會「第二十四屆武漢國際汽車展覽會」近期舉行，業內人士於會上表示，隨著汽車產業進入智慧化下半場，行業格局將發生重大變化，廠商要想繼續留在場上，必須在「價格戰」之外找到新的永續經營模式。

中汽信息科技有限公司產業研究室主任康凱表示，成本管控是新能源車企競爭關鍵，但產品、技術和運營將決定企業最終的競爭力。歷經十餘年高速增長，大陸乘用車市場已由增量時代逐步轉為存量競爭時代。更多專業化、個性化消費車型出現，將進一步釋放消費活力。

而隨著中國大陸汽車工業結構性調整，產業集中度提升成為必然。康凱表示，乘用車生產企業數量已從2021年88家，降至今年6月69家。隨著行業競爭加劇，企業出清速度也將加快，預計到2027年將不足40家。

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，汽車正從機械產品變為耐用消費電子消費品，汽車使用週期大幅縮短，更新速度加速。他認為，以後沒有「小而美」的企業，只有「大而全」的企業。無論是傳統豪華車品牌，還是新能源品牌，都要經歷向頭部品牌集中的過程。

《上海證券報》指出，業內普遍認為，進入智慧化下半場競爭格局，頭部企業憑藉規模效應和品牌資源保持優勢，尾部企業則面臨淘汰或退出市場。同時，產業鏈上下游企業也將同步迎來優勝劣汰的過程。

以汽車晶片來說，中國汽車芯片產業創新戰略聯盟副秘書長鄒廣才表示，從去年下半年起，陸續有汽車晶片企業被收購或倒閉，這一過程在未來3年至5年仍將持續。