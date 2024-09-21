中美經濟工作小組北京第五次會 中方對美加徵關稅等表達嚴正關切

據大陸財政部網站，9月19日至20日，中美經濟工作小組在北京舉行第五次會議，這次會議由財政部副部長廖岷與美國副財長尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門到會交流。中方就美對華加徵關稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達了嚴正關切。雙方同意繼續保持溝通。而據美財政部，美方提出中國產能過剩加劇、非市場政策及作法，以及中國支持俄羅斯對烏克蘭戰爭等議題。

中方訊息稱，大陸財政部部長藍佛安曾到場與美方簡短寒暄並合影。

訊息稱，中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神，就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。

而根據美國財政部新聞稿，中美兩國經濟工作小組（EWG）第五次會議在北京舉行，這是第二次在中國舉辦專家工作小組。

新聞稿稱，在為期兩天的會議中，美國財政部和中國財政部的高級官員進行了一系列「富有成效」（productive）的討論，其他機構的與會者也參加了會議。雙方首先就支持兩國經濟平衡成長的政策交換了意見。美國官員也繼續討論財政部長葉倫四月份訪華期間提出的關切問題，包括中國經濟某些領域產能過剩加劇的跡象、中國的非市場政策和做法及其對美國工人和民眾的影響、中國企業對俄羅斯烏克蘭戰爭的支持。

新聞稿稱，會議結束時，雙方就國內宏觀經濟前景交換了看法，並討論了合作領域，包括新興和發展中經濟體的債務問題和融資挑戰。

美財政部並透露，在北京期間，美財政部代表團還會見了何立峰副總理，並強調葉倫對專家工作組在維護雙邊經濟關係穩定方面所發揮的作用感到滿意，該工作組在兩個領域提供了一個有彈性的溝通管道。