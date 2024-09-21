中美經濟工作組舉行會議 中方關切美國涉俄制裁

中央社／ 北京20日電

中美經濟工作組19至20日在北京舉行第5次會議。根據中國官媒央視新聞報導，中國財政部副部長廖岷與美國財政部負責國際事務的次長夏包共同主持會議，中方對美國涉俄制裁、對中加徵關稅等議題表達嚴正關切。

據中國官媒央視新聞報導，這次會議由廖岷與夏包（Jay Shambaugh）共同主持。中國財政部部長藍佛安與美方簡短寒暄並合影。

報導指出，兩國經濟領域相關部門到會交流，中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神，就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。

中方就美對中加徵關稅、對中投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達了嚴正關切。雙方同意繼續保持溝通。

美國在5月1日針對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭發布數百項新制裁，包括多家中國企業。8月，美國擴大涉俄出口管制，更新出口管制規則，將123個實體添加到「實體清單」（Entity List）中，進行嚴格的出口管制，其中包括42個中國實體和地址。中國商務部曾對此表示抗議。

另外，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰20日在北京會見夏包一行。

何立峰表示，中美雙方應落實好兩國元首舊金山會晤和今年4月份通話重要共識，保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展。

夏包轉達了中美經貿美方牽頭人、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的口信，表示美方願與中方保持經濟領域溝通，發展健康的中美經濟關係。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）此前報導，美國高級官員代表團本週將前往北京，參加美中高階官員會議，將聚焦中國製產品在全世界市場氾濫的疑慮。

美國

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