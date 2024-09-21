比拚人氣 華為、蘋果新機 陸同日開賣

蘋果iPhone 16系列新機，以及華為的首款三折疊手機Mate XT非凡大師，昨同步在大陸開賣。雙方都有支持者前往購買，主要門店都大排長龍，頗有另一種美中手機拚場的意味。

儘管陸媒近期報導蘋果銷量遇冷，但以北京三里屯旗艦店為例，一早就湧現排隊人潮，接近中午時達到高峰，大量「果粉」冒雨排隊，為的就是第一時間拿到iPhone 16新機。

有黃牛說，Pro Max或Pro版本比標準版值錢，他們願以人民幣三百到五百元的價格收購，若是頂規的iPhone 16 Pro Max 1TB，且為沙漠金或藍、綠新色的話，有機會以較定價高出人民幣近千元（約新台幣四千五百元）的方式，賣給不願意等待的人。

華為最新發布的Mate XT非凡大師（全球首款三折機）昨天上午在上海南京東路全球最大旗艦店舉行首批新機交付儀式。華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東在新機交付儀式上說，目前已有六百多萬人預定華為Mate XT，「遠超過預期」，華為已全力以赴加班、加產能。

華為Mate XT定價為人民幣一九九九九元至二三九九九元（約九萬至十一萬元台幣）。今年三十歲的大陸汽車類影片創作者亞菡購入最頂規的Mate XT。她受訪時說，自己第一次見到這麼大的三折手機，「作為國人還是很驕傲的，這麼遙遙領先的手機，我一定要體驗一下」。

她說，平時使用iPhone創作已很熟練，但她製作的是橫版影片，華為的三折手機打開後，可以更方便地檢查畫面、字幕。她並認為華為的鏡頭拍照起來很好看，「我用它發小紅書」。亞菡說，「iPhone是創作工具，日常會用華為」。