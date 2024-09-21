聽新聞
0:00 / 0:00

比拚人氣 華為、蘋果新機 陸同日開賣

聯合報／ 特派記者陳政錄陳宥菘／北京—上海連線報導
華為20日上午在位於上海南京東路上的全球最大旗艦店舉行Mate XT新機交付儀式，現場僅開放部分事前已獲通知參與交付儀式的顧客入內。記者陳宥菘／攝影
華為20日上午在位於上海南京東路上的全球最大旗艦店舉行Mate XT新機交付儀式，現場僅開放部分事前已獲通知參與交付儀式的顧客入內。記者陳宥菘／攝影

蘋果iPhone 16系列新機，以及華為的首款三折疊手機Mate XT非凡大師，昨同步在大陸開賣。雙方都有支持者前往購買，主要門店都大排長龍，頗有另一種美中手機拚場的意味。

儘管陸媒近期報導蘋果銷量遇冷，但以北京三里屯旗艦店為例，一早就湧現排隊人潮，接近中午時達到高峰，大量「果粉」冒雨排隊，為的就是第一時間拿到iPhone 16新機。

有黃牛說，Pro Max或Pro版本比標準版值錢，他們願以人民幣三百到五百元的價格收購，若是頂規的iPhone 16 Pro Max 1TB，且為沙漠金或藍、綠新色的話，有機會以較定價高出人民幣近千元（約新台幣四千五百元）的方式，賣給不願意等待的人。

華為最新發布的Mate XT非凡大師（全球首款三折機）昨天上午在上海南京東路全球最大旗艦店舉行首批新機交付儀式。華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東在新機交付儀式上說，目前已有六百多萬人預定華為Mate XT，「遠超過預期」，華為已全力以赴加班、加產能。

華為Mate XT定價為人民幣一九九九九元至二三九九九元（約九萬至十一萬元台幣）。今年三十歲的大陸汽車類影片創作者亞菡購入最頂規的Mate XT。她受訪時說，自己第一次見到這麼大的三折手機，「作為國人還是很驕傲的，這麼遙遙領先的手機，我一定要體驗一下」。

她說，平時使用iPhone創作已很熟練，但她製作的是橫版影片，華為的三折手機打開後，可以更方便地檢查畫面、字幕。她並認為華為的鏡頭拍照起來很好看，「我用它發小紅書」。亞菡說，「iPhone是創作工具，日常會用華為」。

人民幣 台幣 影片

延伸閱讀

蘋果華為大陸拚場 北京果粉冒雨排隊嚐鮮iPhone 16

華為Mate XT今發售 陸民眾嗨喊三折疊技術領先：很驕傲

高階手機同天開賣 中國蘋果門市人潮更多

iPhone 16開賣 通路商訂閱制換機方案搶市

相關新聞

陸提電動車價格協議 歐暫緩加稅

歐盟對大陸電動車加徵關稅一案出現轉機。中歐雙方當地時間十九日在比利時歐盟總部，就電動車關稅進行磋商，據大陸商務部消息，雙...

核廢排海達共識 日水產輸陸有解

大陸外交部昨天宣布，中日就日本核廢水排海問題達成「共識」，包括日方允許大陸參檢核廢水，中方則將逐步恢復符合規準的日本水產...

比拚人氣 華為、蘋果新機 陸同日開賣

蘋果iPhone 16系列新機，以及華為的首款三折疊手機Mate XT非凡大師，昨同步在大陸開賣。雙方都有支持者前往購買...

大陸一線城住房限購再放寬

大陸政府為刺激低迷房地產市場，正考慮進一步放寬一線城市的住房限購措施，包括允許上海和北京等大城市放寬對非本地購房者的限制...

中國大陸將恢復進口日本水產品

大陸外交部昨（20）日宣布，中日就日本核廢水排海問題達成「共識」，包括日方允許大陸參檢核廢水，中方則將逐步恢復符合規準的...

兩岸人物／歌爾董座 不當池中小魚

美國蘋果公司耳機供應商、已在深交所上市的歌爾股份擬分拆所屬子公司歌爾微電子至香港上市。業內人士認為，作為大陸微機電系統（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。