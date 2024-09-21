陸提電動車價格協議 歐暫緩加稅

歐盟對大陸電動車加徵關稅一案出現轉機。中歐雙方當地時間十九日在比利時歐盟總部，就電動車關稅進行磋商，據大陸商務部消息，雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判；歐盟執委會負責人也表示，這次磋商具「建設性」，雙方同意找出有效的，與世界貿易組織相容的解決方案。

依大陸商務部訊息，如果歐洲能接受中方提出的價格承諾方案，則最終中國生產的電動車即可以不低於最低承諾價格的售價，繼續在歐銷售，免除被課徵反補貼關稅的命運。

大陸商務部長王文濤於當地時間十九日上午，在歐盟總部會見歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯。據大陸商務部新聞稿，雙方就歐盟對華電動汽車反補貼案進行全面、深入、建設性的磋商。

大陸商務部稱，雙方明確表達了透過磋商解決分歧的意願，同意繼續推動價格承諾協議談判，致力於透過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。

但大陸商務部強調，若歐方執意實施不合理徵稅措施，中方將堅定做出必要反應，維護企業正當權益。

會後，杜姆布羅夫斯基斯也發文指，他與王文濤進行了「建設性」的會談，雙方同意找出有效、可行，且與世界貿易組織相容的解決方案。

綜合會後已發布的消息，這場會談似已出現轉機，為以價格承諾方式解決中國電動車入歐爭端創造了空間。

歐盟原定廿五日，表決是否將向大陸進口電動車加徵最終關稅，一旦通過，歐盟對大陸電動車將在徵收百分之十標準進口關稅之餘，再加徵最高百分之卅五點三的關稅，最快自十一月生效且為期五年。為此，大陸商務部長王文濤近日赴歐洲訪問。

但就在王文濤與東布羅夫斯基斯會談前一天，美媒「政客新聞網」歐洲版當地時間十八日報導，原定廿五日的投票日已被推遲。

王文濤此行訪歐，已先後與義大利、德國等重要官員會見，多次重申中方抱持最大誠意，堅持透過對話磋商妥善解決問題，避免貿易摩擦升級，而提出「最低進口價格」等一攬子解決方案。