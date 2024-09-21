中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，9月貸款市場報價利率（LPR）為：1年期3.35%，5年期以上3.85%，均與前次持平。

原本市場預期美國降息兩碼後，為其他國家打開貨幣寬鬆空間，大陸官媒甚至猜測9月LPR可能下調20基點左右，昨（20）日公布結果顯示，LPR降息預期落空。

界面新聞分析指出，儘管美國聯準會降息打開大陸貨幣寬鬆的外部掣肘，但大陸降息依然面臨內部制約。根據大陸國家金融監督管理總局發布的第2季銀行保險業經營情況報告，今年第2季大陸銀行業淨利差為1.54%，連續六個季度低於1.8%的警戒線。

與此同時，隨著存款利率下降，存款大規模搬家至銀行理財市場，抬高銀行的資金成本。今年上半年，銀行理財規模超越人民幣29兆元，逼近歷史高點。根據大陸中信證券估計，今年下半年理財產品規模有望重新站上人民幣31兆元的歷史高位。

除淨利差因素外，東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青認為，當前處於7月LPR降息後的政策效果觀察期，儘管8月宏觀數據顯示大陸經濟運行延續穩中偏弱態勢，但不排除與政策傳導存在時效延滯有關。

儘管9月降息預期落空，但分析師認為，綜合考慮當前的經濟運行態勢及物價走勢，第4季人行有可能下調主要政策利率。

王青預計，第4季7天期逆回購利率有望下調10到20個基點，屆時將引導LPR報價跟進下調。這對完成全年5%左右的經濟增長目標，推動物價水準溫和回升，有效控制房地產行業等重點領域風險具有重要意義。

另外，著眼於強化與財政政策協調配合，支持政府債券發行，第4季也有降準的可能。

今年以來，1年期和5年期以上LPR分別累計下降了10和35個基點。其中，作為個人住房貸款和企業中長期貸款定價參考基準的5年期以上LPR利率在2月下降25個基點，創LPR改革以來的最大下調幅度。7月20日，1年期和5年期LPR分別下調10個基點。