兩岸人物／卡羅特創二代 擺脫低價代工

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
卡羅特主席兼首席執行官。 圖／取自百度
卡羅特主席兼首席執行官。 圖／取自百度

全球知名品牌、大陸廚具公司卡羅特（Carote）過去跟浙江許多老式小廠一樣僅是一家埋頭做OEM代工工廠，常年賺取一些微薄的代工費。然而，在短短幾年時間裡，卡羅特從一個代工廠一躍成為了擁有自有品牌的企業，並成為北美電商亞馬遜廚具爆品。卡羅特的轉變，全因海外留學歸來的二代章國棟發揮重大作用。

單看卡羅特三個字，不少人會認為是進口品牌，但其實是由一家總部位於浙江杭州的企業，於2007年由章國棟及其妻子父輩所成立。彼時卡羅特跟浙江許多老式小廠一樣，僅靠代工吃飯。

章國棟小檔案
章國棟小檔案

而當時仍在澳洲念書的章國棟在求學期間察覺，海外終端消費者購買廚具時所承擔的價格，是其代工廠出貨價的好幾倍，而這中間巨大差價，被品牌商和通路商通通拿走。他也意識到，海外鍋具市場痛點即是市場需求量大，品牌溢價高，因此他誓言在學成後要回到卡羅特做出改變，同時，這也奠定卡羅特從傳統外貿到出海的基礎。

此後，章國棟說到做到，2011年回到大陸正式加入卡羅特。有別於上一輩創業理念，章國棟「創二代」的決心要努力擺脫「低價代工」路線，看準品牌出海機會點，帶著卡羅特進行重大改革。

章國棟接班後持續大刀闊斧的腳步，2013年起，從OEM轉向ODM，即從純粹的埋頭加工，轉型為國際品牌設計、開發和製造定製化的廚具產品。2016年推出自有品牌，並重點布局電商，尤其重倉跨境電商管道如亞馬遜、沃爾瑪、樂天、Lazada等，迅速提升銷量並奠定DTC品牌根基，由此卡羅特迅速壯大起來。

卡羅特進入亞馬遜銷售的時間較深圳一批頭部賣家並不長，但成長速度卻飛快。2023年，亞馬遜為其貢獻了人民幣6.73億元的營收，占總營收的48.8%，可說走上出海之路，重創亞馬遜是卡羅特迅速成長並走向上市的關鍵一棋。

目前，卡羅特海外營收占比近八成，其中在亞馬遜上，可看到卡羅特多款廚具產品評論數已累計過萬，每月銷售數千個，且還擁有多款BestSeller等級的單品。

章國棟曾說，「從產品設計到生產，再到最後送到消費者手中，如何做到高性價比，是我們最關心的問題也是品牌最核心的理念。」有別其他品牌，章國棟的卡羅特不沉迷於打造爆款，而以精品運作模式用心做好產品，將讓利於消費者作為品牌發展永遠的第一準則。而正是如此，卡羅特的成功，除其產品品質和品牌實力，章國棟的堅持更是卡特羅揚名海外的必然要素。

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