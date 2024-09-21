兩岸人物／歌爾董座 不當池中小魚

美國蘋果公司耳機供應商、已在深交所上市的歌爾股份擬分拆所屬子公司歌爾微電子至香港上市。業內人士認為，作為大陸微機電系統（MEMS）龍頭企業，歌爾微衝擊港股IPO，加速全球化資本市場布局，也是歌爾創辦人、董事長姜濱在戰略棋局中布下一枚用意深遠的棋子。

歌爾微是一家以MEMS器件及微系統模組研發、生產與銷售為主的公司，2020年到2022年，歌爾微MEMS聲學感測器市占持續位居全球第一。

姜濱小檔案

回顧歌爾創立至今20幾年發展，姜濱不僅帶領開拓大陸市場，更積極布局全球。歌爾公告指出，通過分拆上市，歌爾微成功登陸香港這一成熟的國際化資本市場平台，將有利歌爾微吸引全球一流人才和進行全球化布局。

姜濱生於山東威海的海石島。界面新聞指出，今年已58歲的他，自小在父母的影響下便聰明伶俐熱愛學習。而姜濱這份對學習的熱愛，也一路延續至今。姜濱從北京航空航天大學取得學士，接著再赴清華大學工習得商管理碩士。

而後在工作中，姜濱被分配到當時的大陸國企濰坊無線電八廠（主營微型麥克風）擔任技術員。他談起這段經歷時曾稱，「那時經常出差，天南海北四處跑，但這些經歷也讓我更直觀的感知『外面世界』的不同，深刻的認識到行業所蘊藏的巨大發展潛力。」

姜濱的人生發生真正轉變是在1996年，當時31歲的他開啟創業之路，與幾位同事利用曾學到的技術成立一家生產麥克風的小型私企。起初，公司快速獲利，可惜仍因理念不合各奔東西，但不甘心的姜濱在2001年與其妻子共同創立歌爾股份，展開「二次創業」旅程。

姜濱這一回明白「行業裡沒有老二」，必須做到極致才能成功，這次他決定「要做就做大池塘的大魚」，並立定目標直指全球市場，要做全球最好的產品。為達此目標他出了三招：一是「有所為有所不為」，做企業必須懂得取捨；二是「向松下學習」的品質文化；三是微創新，即是他口中的「修橋」策略。

同時，由於姜濱始終秉持「一流的人才製造一流的產品，服務一流的客戶」，「要做就做大客戶」的策略。自此後歌爾與三星建立合作關係，並拿下蘋果訂單。接著，華為、聯想等巨頭也陸續向歌爾拋來橄欖枝。

業內人士分析在大陸國家鼓勵政策頻出的背景下，歌爾微積極加入赴港上市的科技創新型企業行列，搶抓AI Device+終端戰略性發展，鞏固全球行業領先地位的意圖十分明顯。