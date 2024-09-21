大陸一線城住房限購再放寬

大陸政府為刺激低迷房地產市場，正考慮進一步放寬一線城市的住房限購措施，包括允許上海和北京等大城市放寬對非本地購房者的限制，以及取消首套房與二套房購買的區別。

彭博引述知情人士表示，因之前相關措施未能振興房地產市場，大陸政府正考慮取消部分剩餘的購房限制。監管機構正在制定相關提案，允許像上海和北京這樣的大城市對沒有當地戶口的非本地購房者放寬限制，並可能取消首套住房與二套房購買的區別，為二套房提供更低首付款和貸款利率鋪路。

知情人士透露，這些提案尚需獲得高層批准，且可能有變化。大陸住建部尚未回應相關置評請求。

在放寬對非本地購房者限制的方面。《金融界》報導指出，目前蘇州、杭州、南京、武漢、佛山等20多個核心二、三線城市，已相繼推出購房即可申請落戶的政策，此舉降低落戶門檻，並能吸引更多人才和人口流入。

在首套房與二套房貸款方面，中國人民銀行（大陸央行）此前曾發布公告，取消大陸全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。《新京報》指出，目前除北京、上海和深圳外，大陸其餘城市均已取消房貸利率下限。中原地產研究院統計數據顯示，2024年8月全國首套房平均利率已經降至3.25%左右，二套房貸款平均利率為3.6%。

大陸國家統計局近日發布今年1至8月房地產市場基本情況，新建商品房銷售面積6億602萬平方公尺，年減18%，住宅銷售面積下降20.4%。

數據還顯示，今年1至8月，新建商品房銷售額人民幣5.97兆元，年減23.6%，住宅銷售額下降25.0%。其中，8月末商品房待售面積7億3783萬平方公尺，年增13.9%。