中國大陸將恢復進口日本水產品
大陸外交部昨（20）日宣布，中日就日本核廢水排海問題達成「共識」，包括日方允許大陸參檢核廢水，中方則將逐步恢復符合規準的日本水產品進口等，被視為中日關係重大突破。但大陸外交部發言人毛寧強調，這並不意味中方立即全面恢復日本水產品進口。
據大陸外交部，中日兩國主管機關近期就福島第一核電廠核污染水排海問題持續進行多輪磋商，達成如下共識：日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免給人體和環境造成負面影響，並將持續展開海洋環境及海洋生態影響評估。
日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，將確保大陸等國有效參與，和雙方一致同意基於科學持續展開建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。
中方表示，將在有效參與國際原子能總署框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。
大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，這並不意味中方立即全面恢復日本水產品進口。她強調，中方堅決反對日方擅自啟動排海的立場不變，評估和監測需進一步加強，和中日將討論監測核種種類、檢測方法等技術細節，及「如何妥善處置福島核污染水。
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