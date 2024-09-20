大陸狂掃貨 日對陸半導體設備出口激增逾六成

由於美國已經攜手日本及荷蘭限制先進半導體設備輸中，大陸為避免制裁進一步升級，狂掃成熟製程設備。根據日本財務省20日發布報告，今年8月日本對大陸半導體設備出口額年增61.6%，達到1,799 億日圓（新台幣406億）。

南韓媒體「Business Korea」報導，日本官方統計，今年8月，日本出口到大陸的設備總重量為6742 噸，較7月增加41%。機械和設備佔日本對大陸出口總額的23.2%，半導體設備則佔11.9%，金額達1799 億日圓，凸顯日本在全球半導體供應鏈的關鍵角色，為半導體製造提供必要的技術和材料。

另外，荷蘭半導體設備巨擘ASML 對大陸的出口額也有所成長。今年第2季，ASML對大陸的出口比上一季成長21%，達到23億歐元（約台幣832億元）。

報導指出，美國財政部於9月19 日和20 日在大陸召開「經濟工作小組」會議，傳達對大陸半導體成熟製程產能過剩的擔憂。這次會議反映了美中之間持續的貿易緊張局勢，尤其是在科技和半導體領域。有人猜測，美國和日本政府可能會進一步收緊半導體設備及技術出口到大陸。

報導認為，鑑於美日對大陸的制裁可能加劇，引發對全球半導體供應鏈中斷的擔憂，例如大陸可能限制半導體所需的稀土出口，反擊美國制裁，此舉可能對全球公司產生重大影響，包括三星電子等南韓巨頭，這些公司恐面臨半導體生產中斷。