大陸8月青年失業率升至18.8％ 再創今年新高
大陸國家統計局公布，8月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18.8％，比上月上升1.7個百分點，連續兩個月上升，且創今年以來新高。
官方數據顯示，大陸8月全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.9%，較上月上升0.4個百分點。全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，與上月持平。
大陸國家統計局此前公布的數據顯示，8月全國城鎮調查失業率為5.3％，比上月上升0.1個百分點，國家統計局新聞發言人劉愛華當時表示，這主要受高校畢業生集中進入勞動力市場等因素影響。
劉愛華表示，大陸勞動人口眾多，同時經濟結構調整深入推進，就業不僅面臨總量壓力，同時也面臨比較突出的結構性矛盾，穩就業還要付出更大努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言