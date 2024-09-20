大陸8月青年失業率升至18.8％ 再創今年新高

大陸國家統計局公布，8月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18.8％，比上月上升1.7個百分點，連續兩個月上升，且創今年以來新高。

官方數據顯示，大陸8月全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.9%，較上月上升0.4個百分點。全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，與上月持平。

大陸國家統計局此前公布的數據顯示，8月全國城鎮調查失業率為5.3％，比上月上升0.1個百分點，國家統計局新聞發言人劉愛華當時表示，這主要受高校畢業生集中進入勞動力市場等因素影響。

劉愛華表示，大陸勞動人口眾多，同時經濟結構調整深入推進，就業不僅面臨總量壓力，同時也面臨比較突出的結構性矛盾，穩就業還要付出更大努力。