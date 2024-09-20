中國8月青年失業率18.8% 再創今年新高

中國今天公布8月份失業率數據，16至24歲不包含在校生的全國城鎮失業率為18.8%，比7月提高1.7個百分點，再創今年以來新高；不分年齡的全國城鎮調查失業率5.3%，也是今年以來最高。

中國國家統計局官網20日公布，8月份，中國全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18.8%，比7月提高1.7個百分點，再創今年以來新高；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.9%，也比7月提高0.4個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，與7月持平。

資料顯示，中國不分年齡的的全國城鎮調查失業率5.3%，比7月微升0.1個百分點，也是今年以來最高，與2月份相同，不過2月適逢農曆春節，向來是中國農民工離職返鄉的高峰期。

此外，8月的31個大城市調查失業率為5.4%，也創今年以來新高，比7月微升0.1個百分點。

中國7月不包含在校生的16至24歲失業率為17.1%，創今年新高，當時中國國家統計局新聞發言人劉愛華表示，主要是由於進入傳統畢業季，大專院校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。

中國16至24歲失業率曾在2023年4月到6月連續突破20%，並在6月達到21.3%的最高水準。隨後官方宣布自當年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，直到2024年1月起，調整統計方式、剔除在校生後，才恢復公布分年齡段的失業率。