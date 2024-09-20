美國聯準會降息 中國大陸未跟進

美國聯準會宣布大幅調降基準利率2碼，並暗示未來還會再降息。不過，中國今天公布，9月份貸款市場報價利率（LPR）維持不變，未如市場預期跟進。分析多指，若接續經濟修復不如預期，中國仍會降息促進內需。

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間18日宣布大幅降息50個基點（BP）後，開啟新一輪降息週期後，中國市場普遍認為，中國央行增加貨幣政策空間下，會跟進小幅調降LPR。

不過，中國人民銀行（央行）官網20日發布，9月LPR報價維持不變，1年期LPR為3.35%，上月為3.35%；5年期以上LPR為3.85%，上月為3.85%。

陸媒第一財經今天報導，不少市場分析認為，美聯準會在9月進行50個基點的降息，也為中國降息打開空間。但實際上，中國人民銀行早已釋放過政策信號。

中國人民銀行貨幣政策司長鄒瀾5日在國新辦記者會表示，目前金融機構的平均法定存款準備金率大約為7%，降準還有一定的空間。不過，受到銀行存款向資管產品分流的速度、銀行利息淨收益（NIM）縮小的幅度等因素影響，「存貸款利率進一步下行還面臨一定的約束」。

中國多名市場專家分析，9月LPR維持不變，主要源於利息淨收益（NIM）壓力、利率錨穩定等多種因素影響。隨著美國開啟降息週期後，中國貨幣政策外部掣肘減弱，後續經濟修復效果若不及預期，仍需透過調降政策利率及LPR報價來促進內需修復。

中信證券首席經濟學家明明表示，9月逆回購利率不變的環境下，商業銀行主動壓降LPR報價與其加點的動力也不足。總的來看，當下銀行息差壓縮較多，未來LPR報價調降或需要商業銀行負債壓力的緩解，不排除後續存款利率先於LPR報價下調的可能性。

東方金誠首席宏觀分析師王青則認為，若著眼於穩息差而較大幅度下調存款利率，則可能引發銀行存款大規模向理財等資管產品「搬家」的風險，同樣不利於銀行經營的穩健性。為此，降息過程需要做好多方平衡。

明明指出，隨著美聯儲降息，中國貨幣政策環境可能面臨以下改變：

一是，中美利差縮小而中國資本流出壓力可能會得到一定緩解，疊加降息後美元指數伴隨走弱，預計人民幣匯率將會企穩回升，穩匯率壓力對寬貨幣取向的制約逐步緩解，未來寬鬆貨幣政策或存在更多空間。

二是，隨著人民幣升值，美國經濟衰退壓力加大，預計出口端壓力可能會抬升，而內需修復難以一蹴而就，預計加強逆週期調節的必要性仍然較高，中國後續寬貨幣工具加碼仍有必要。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬也認為，中國人行後續仍有降準和降息的空間和必要，以進一步提振市場主體信心，增強經濟內生動力，促進全年經濟增長目標實現。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，中國近期降準可能性提升。不排除人行近期透過降準等工具，釋放長期限、低成本資金，幫助銀行穩定負債成本，優化負債結構，也能對沖到期中期借貸便利（MLF）資金，提振市場對經濟復甦信心，平穩資金面等，起到一舉多得效果。

不過，招聯首席研究員董希淼提到，市場對利率下降的速度和幅度不可抱有過高期待。目前，存款利率和貸款利率的調降都面臨多方面約束。而且，無論是企業貸款利率還是個人住房貸款利率，都已經處於歷史低位。