董座宗馥莉：娃哈哈今年乾股分紅不會取消 但改看崗位績效

娃哈哈集團18日召開了第八屆職工代表大會（簡稱「職代會」）第六次會議。這是宗馥莉接任董事長職務後首次參加。其中，宗馥莉針對乾股分紅一事承諾，「今年不會取消，但分紅將基於個人的崗位績效。」而非僅憑過往的資歷或級別來分配。

上海證券報報導，會議上，宗馥莉特別強調重新定義與員工的關係，「希望大家和我，不只是簡單的老闆與員工關係，而是同行者。」宗馥莉指出，娃哈哈不會虧待每個同行者。只要願意改變、願意學習，就有很大機會獲得更高的回報。

據瞭解，本次職代會共有162名職工代表參加會議，近100名在杭部廠長、骨幹員工列席會議。

會上，宗馥莉作了題為《「致同行者：蓄新力、開新局，以實績、享實效」的講話。她分別從員工、管理層、公司三個方面分享了自己的思考。

宗馥莉表示，希望員工能夠不斷自我更新，樂於接受多崗位歷練，在輪崗工作中沉澱自己，在不斷變化的工作環境中積累經驗。

針對管理層，宗馥莉認為「精兵強將都是訓練出來的」，因此好的團隊需要管理層打造，領導者應該多反思自身，在關鍵時刻挺身而出，做一個有擔當的人。

公司層面，宗馥莉提出「邁向世界舞台」的願景，她表示要全面整理各項業務流程，‌提高營運效率、增強協同能力、降低風險，促進企業創新和發展，用拼搏的文化成就奮發向上的娃哈哈，讓中國品牌屹立世界品牌之林。

今年以來，自宗慶后逝世後，娃哈哈便一直備受市場關注，從此前的宗馥莉辭職風波，到重組董事會，再到宗馥莉全面接任不久，娃哈哈又掀起了職工維權的風波。

8月下旬娃哈哈出現大量員工集體維權，原因是娃哈哈集團要求員工重新簽署勞動合約，以較低價格回收員工持股會股權。有員工認為，改簽勞動合約以後，員工在娃哈哈集團享有的「乾股分紅」待遇被徹底取消，擔心未來收入沒法得到保障，該事件引發爭議。