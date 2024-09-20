今年第二波裁員「N+7」賠償 思科大連300人一夜失業

繼英特爾和IBM後，全球知名科技巨頭思科（Cisco）爆出年內第二波裁員計劃。多位思科大連員工透露，收到裁員通知，預計將裁撤約300名正職（藍牌）員工。員工可選擇立即離職並獲得「N+7」的賠償方案，或選擇延遲兩個月離職，並獲得「N+5」的賠償。思科的大部分業務可能會轉移至印度或日本。

芯智訊報導，所謂「藍牌」是指思科正式員工，紅牌則是指與第三方公司簽署合約的思科非正式員工。報導援引知情人士的話稱，目前裁員主要涉及到藍牌日語、韓語項目員工近300人，波及TAC（技術售後）等職位。

而紅牌（非正式）裁員將在這三個月定案，思科非正式員工目前沒有全部被裁，但是以後不好說。據瞭解，未來思科整體業務大部分或轉移到印度或日本。這也代表除了大連思科之外，後續思科在大陸其他地區的業務部門也將會進行裁員。

思科進入大陸市場開始於1994年，2005年10月思科上海研發中心正式啟用。之後在2010年1月思科宣布成立大中華區。思科曾經一度壟斷全球的路由器、交換機等網路設備。思科還曾與華為進行長達10年的「戰爭」，也曾與華為因專利侵權問題對簿公堂，之後思科在大陸市場持續萎縮。

思科此次在大陸裁員，是先前宣布的全球裁員7%計畫的一部分，且是第二輪大裁員。今年2月，思科就已經裁員4,000人。

今年8月，思科在提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件中證實，正在著手實施重組計畫，將裁減全球7%的員工。

思科目前全球擁有近85萬名員工，這代表著大約6,000名員工即將被裁。思科當時就表示：「目前估計，將確認GAAP財務業績的稅前費用高達10億美元，其中包括遣散費和其他一次性解雇福利以及其他成本。該公司預計將在2025年第1季確認其中7億至8億美元的費用，其餘費用將在本財年內完成。”

思科的全球裁員伴隨著全公司範圍的重組，其中包括向人工智慧和安全的轉變，以及企業部門的整合。現任網路主管大衛森（Jonathan Davidson）將擔任首席執行官顧問一職，因為該業務結合了網路、安全和協作部門。

思科在去年同意以280億美元的價格，收購網路安全公司Splunk，這是有史以來最大的一筆交易，這也導致了思科資金的緊張。